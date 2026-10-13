Città di Castello, al Mercato Coperto un nuovo spazio per l’inclusione e il lavoro

La Cooperativa La Rondine a Maccarello inaugura un box per la vendita diretta dei prodotti agricoli. Protagonisti i ragazzi impegnati nei percorsi di autonomia e inserimento lavorativo

Un nuovo spazio nel cuore di Città di Castello per mettere insieme agricoltura, inclusione sociale e valorizzazione delle produzioni locali. È quello che sarà inaugurato martedì 13 ottobre alle ore 11, all’interno dello storico Mercato Coperto, dalla Cooperativa La Rondine a Maccarello.

Il nuovo box sarà dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli e di altre produzioni caratterizzate da un forte valore sociale. A renderlo particolarmente significativo sarà soprattutto la sua gestione: saranno infatti i ragazzi disabili coinvolti nei progetti di autonomia e inserimento lavorativo promossi dalla cooperativa a essere protagonisti delle attività del punto vendita.

Sugli scaffali e sui banchi troveranno spazio innanzitutto gli ortaggi coltivati direttamente dalla Cooperativa, ai quali si affiancheranno prodotti ed eccellenze realizzati da piccole aziende locali che hanno scelto di sostenere il progetto e condividere il valore dell’inclusione.

L’offerta sarà inoltre arricchita dalle produzioni di altre Cooperative Agricole Sociali umbre, grazie alla rete regionale costruita nel tempo da La Rondine a Maccarello.

L’iniziativa nasce quindi dall’incontro tra due obiettivi: da una parte offrire ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti agricoli del territorio, dall’altra creare una nuova occasione concreta per favorire autonomia, partecipazione e inserimento lavorativo delle persone coinvolte nei progetti della cooperativa.

Il nuovo box rappresenta così non soltanto un punto vendita, ma uno spazio nel quale il lavoro diventa anche uno strumento di inclusione e nel quale le produzioni agricole possono raccontare il valore delle persone che contribuiscono a realizzarle.

L’inaugurazione si terrà martedì 13 ottobre alle ore 11 presso il Mercato Coperto di Città di Castello.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.