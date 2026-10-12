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Palazzo Vitelli a San Giacomo, tra opere perdute e ritrovate

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Domenica 18 ottobre un nuovo appuntamento del ciclo “La famiglia Vitelli. Una signoria rinascimentale”

La storia di Città di Castello passa anche attraverso le vicende della famiglia Vitelli e dei palazzi che ancora oggi ne raccontano il ruolo nella stagione rinascimentale della città.

Proprio a uno di questi edifici sarà dedicato il prossimo appuntamento del ciclo “La famiglia Vitelli. Una signoria rinascimentale”, promosso dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Domenica 18 ottobre alle ore 17, nella Sala Rossi-Monti della Biblioteca Comunale di Città di Castello, si parlerà di “Palazzo Vitelli a San Giacomo: scrigno di opere perdute e ritrovate”.

Un incontro pensato per ricostruire, attraverso la storia dell’arte, le vicende del patrimonio custodito nel palazzo nel corso dei secoli e delle opere che, dopo essere state perdute, sono state successivamente ritrovate.

Ad aprire l’appuntamento saranno l’assessore alla Cultura Michela Botteghi e Marco Conti, consigliere dell’Associazione Palazzo Vitelli. A seguire interverrà la storica dell’arte Sara Borsi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia di Palazzo Vitelli a San Giacomo e del suo patrimonio artistico.

L’iniziativa fa parte del più ampio programma “La famiglia Vitelli. Una signoria rinascimentale”, avviato nel marzo 2026 e in programma fino a febbraio 2027.

Un ciclo di incontri che, attraverso il contributo di studiosi ed esperti, sta riportando l’attenzione sulla storia della famiglia Vitelli e sul ruolo avuto nello sviluppo artistico, architettonico e culturale di Città di Castello.

Un’occasione quindi per conoscere meglio una parte importante della storia cittadina e per riscoprire opere e testimonianze che aiutano a ricostruire il patrimonio culturale tifernate.

Appuntamento domenica 18 ottobre alle 17 alla Biblioteca Comunale di Città di Castello.

Per informazioni:
📧 segreteria@fondazionecaricastello.it
📞 376 2829962

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