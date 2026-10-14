Città di Castello, tre giorni dedicati alla prevenzione cardiologica

Gli Amici del Cuore festeggiano 35 anni con ECG, controlli gratuiti e un corso BLSD. Il 25 ottobre la conviviale “Note d’Autunno”

Trentacinque anni di attività nel segno della prevenzione e della salute del cuore. Per celebrare questo importante anniversario, l’associazione “Gli Amici del Cuore – Cardiopatici Alta Valle del Tevere ETS” ha organizzato nel mese di ottobre una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza.

Il primo appuntamento sarà la “Tre giorni tifernate della prevenzione cardiologica”, che prenderà il via mercoledì 14 ottobre, dalle 15 alle 18, al “Punto Prevenzione ca. A. Fiorucci”, nel loggiato di Palazzo Bufalini.

Durante il pomeriggio sarà possibile effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma, che verrà refertato dal dottor Andrea Mazza, nuovo direttore dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Città di Castello, con l’assistenza di un infermiere professionale del reparto. I soci dell’associazione avranno la precedenza, compatibilmente con il tempo disponibile nelle tre ore previste.

La prevenzione proseguirà poi sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 8.30 alle 11.30. In questo caso l’iniziativa sarà aperta gratuitamente a tutti i cittadini, che potranno sottoporsi a glicemia, colesterolo e trigliceridi, attraverso un prelievo capillare, oltre alla misurazione della pressione arteriosa e della saturazione dell’ossigeno.

Gli esami saranno effettuati da un team di infermieri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia.

Per sottoporsi agli esami ematici sarà necessario presentarsi a digiuno da almeno sei ore. Al termine dei controlli, l’associazione offrirà ai partecipanti una piccola colazione al Caffè “Ba.Ci.” di piazza Fanti, con pasta e cappuccino o prodotti simili.

Il referente scientifico e sanitario dell’iniziativa sarà il dottor Angelo Esposito Ferraioli, medico di medicina generale, che avrà il compito di validare il protocollo delle attività. L’iniziativa si svolge con il patrocinio di USL Umbria 1 e OPI di Perugia.

«Siamo molto soddisfatti per il modo in cui è stata organizzata questa iniziativa – sottolinea il presidente degli Amici del Cuore Francesco Grilli –. Avremo la possibilità di avvalerci della professionalità del direttore Andrea Mazza, una presenza di indubbio prestigio, che fin dal primo incontro ha dimostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti della nostra associazione e dei volontari impegnati nella prevenzione cardiologica».

Grilli evidenzia inoltre l’importanza della collaborazione con gli infermieri dell’OPI di Perugia, che contribuiranno alle giornate dedicate agli esami e ai controlli.

In programma anche un corso per l’uso del defibrillatore

Tra le iniziative per il 35° anniversario è previsto anche un corso BLSD laico dedicato all’utilizzo del defibrillatore. La data deve ancora essere stabilita, mentre è già definita la durata: cinque ore, al termine delle quali sarà rilasciato un attestato.

Il corso sarà curato dal Centro di Formazione PAT – Croce Bianca Città di Castello, affiliato IRC.

Il 25 ottobre “Note d’Autunno”

Il programma dell’anniversario proseguirà infine domenica 25 ottobre al ristorante “La Pantera” di San Donino, dove gli Amici del Cuore organizzeranno la tradizionale conviviale “Note d’Autunno”.

Sarà un momento di festa e condivisione, ma anche l’occasione per ricordare chi ha contribuito alla nascita e alla crescita dell’associazione. Durante la serata saranno infatti consegnate attestazioni di gratitudine ai fondatori o agli eventuali eredi.

Verrà inoltre assegnato il riconoscimento “Amica del Cuore – Donna dell’anno 2026”, che quest’anno sarà conferito alla memoria a una persona particolarmente apprezzata dalla comunità tifernate e che ha lasciato un ricordo importante in città.

Un anniversario che gli Amici del Cuore scelgono quindi di celebrare nel modo più coerente con la propria storia: mettendo la prevenzione, la salute e la comunità al centro.