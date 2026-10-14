Sansepolcro, cinque incontri per conoscere e amare il “De Civitate Dei” di Sant’Agostino

Dal 30 ottobre al 4 dicembre, nella Sala Incontri della Biblioteca Comunale, il ciclo di lezioni curato dalla professoressa Donatella Pagliacci

Un viaggio nel pensiero di Sant’Agostino, per riscoprire un’opera fondamentale della cultura occidentale e provare a leggerla anche alla luce delle domande del nostro tempo. È quello proposto dall’Università dell’Età Libera di Sansepolcro, in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale, con un ciclo di cinque incontri dal titolo “Conoscere e amare il De Civitate Dei di Agostino d’Ippona”.

Gli appuntamenti si terranno nella Sala Incontri della Biblioteca Comunale di Sansepolcro, sempre alle 17, a partire da venerdì 30 ottobre.

A guidare il percorso sarà la professoressa Donatella Pagliacci, ordinario di Filosofia Morale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata.

Il ciclo nasce con l’obiettivo di approfondire il pensiero agostiniano e, attraverso di esso, riflettere sul rapporto tra spiritualità, cultura e vita civile e sociale. Un percorso particolarmente attuale in un’epoca segnata da trasformazioni profonde, dalla rivoluzione digitale fino all’affermazione dell’intelligenza artificiale, che pone nuove domande sul significato stesso dell’essere umano.

Il filo conduttore sarà anche il confronto con la “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, richiamata come prospettiva attraverso la quale interrogarsi sulla responsabilità dell’uomo davanti all’innovazione, sulla dignità della persona e sul valore del lavoro.

Il programma, come riportato nella locandina ufficiale, si articolerà in cinque appuntamenti. Locandina ciclo lezioni univers…

Si partirà il 30 ottobre con “L’itinerario esistenziale-speculativo di sant’Agostino e la sua eredità in Leone XIV”. Il 6 novembre sarà affrontato il tema della dignità della persona umana, oltre gli equivoci e le ambiguità del tempo presente.

Il 13 novembre l’attenzione si sposterà sul bene comune, dal popolo romano alla riaffermazione del bene comune nella Magnifica Humanitas.

Dopo una pausa, il ciclo riprenderà il 27 novembre con “Genesi e stile delle due città, ieri e oggi. La rilettura del De Civitate Dei e la comprensione dei mali del secolo”.

L’ultimo appuntamento sarà venerdì 4 dicembre, dedicato al tema del vivere ed educare a una pace “disarmata e disarmante”.

Cinque incontri, dunque, per avvicinarsi a Sant’Agostino non soltanto attraverso la storia del suo pensiero, ma cercando anche di capire quanto le sue riflessioni possano ancora parlare al presente.

Un percorso che mette insieme filosofia, fede, cultura e società, riportando nella Biblioteca Comunale uno spazio di confronto su temi che riguardano da vicino il modo in cui viviamo e guardiamo al futuro.