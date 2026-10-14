Il Lions Club Sansepolcro dona un congelatore alla Caritas di Anghiari

Un aiuto concreto per la conservazione degli alimenti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà

Un gesto semplice, ma utile nella vita quotidiana di chi si occupa di solidarietà. Il Lions Club Sansepolcro ha donato un nuovo congelatore alla Caritas di Anghiari, mettendo a disposizione un’attrezzatura che servirà per conservare correttamente gli alimenti destinati alle persone e alle famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà.

La consegna è avvenuta nella mattinata di martedì 13 ottobre. A consegnare il congelatore è stato il presidente del Lions Club Sansepolcro Franco Ricci, che lo ha affidato a Massimo Redenti, Governatore della Misericordia di Anghiari e responsabile della Caritas locale. Alla consegna era presente anche don Alessandro Bivignani, parroco di Anghiari.

L’attrezzatura rappresenta un supporto concreto per i volontari che ogni giorno si occupano della raccolta e della distribuzione dei generi alimentari. Una necessità molto pratica, ma importante per rendere più efficace il lavoro di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tante persone del territorio.

La donazione rientra nell’attività del Lions Club Sansepolcro a sostegno delle realtà della Valtiberina impegnate quotidianamente accanto alle fasce più fragili della popolazione.

Non si tratta quindi soltanto di una nuova attrezzatura, ma di uno strumento che va a rafforzare una rete di solidarietà fatta soprattutto di persone, volontari e associazioni che mettono tempo e risorse a disposizione della comunità.

Un gesto che interpreta concretamente anche il motto del Lions “We Serve”: essere presenti sul territorio e cercare, attraverso interventi concreti, di dare una mano a chi ogni giorno si prende cura degli altri.