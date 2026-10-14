Umbertide, Sala Balducci gremita per l’incontro del PD: «Vogliamo ripartire dall’ascolto dei cittadini»

Al centro della serata gli spazi pubblici e il futuro della città. I democratici annunciano nuovi incontri e rilanciano il confronto con le altre forze del centrosinistra.

Una Sala Balducci gremita ha fatto da cornice, martedì sera, all’incontro organizzato dal Partito Democratico di Umbertide. Il titolo, “Umbertide, ti ascolto”, racconta anche l’obiettivo che i democratici si sono dati: tornare a parlare con i cittadini, raccogliere idee e affrontare i problemi della città partendo da chi la vive ogni giorno.

Si è parlato soprattutto di spazi pubblici, della loro cura e di come renderli maggiormente fruibili. Tra i luoghi al centro dell’attenzione anche il Parco Ranieri, uno degli spazi più conosciuti della città.

Per il PD la partecipazione registrata rappresenta un segnale incoraggiante. C’è voglia di discutere, di essere ascoltati e di contribuire alle scelte che riguardano Umbertide. Ed è proprio da qui che i democratici intendono ripartire.

Il messaggio politico emerso dalla serata è abbastanza chiaro. Il partito vuole dare un’impronta diversa al proprio lavoro di opposizione, senza rinunciare alle critiche nei confronti dell’amministrazione, ma cercando di accompagnarle con proposte e possibili soluzioni.

Un percorso che il PD intende portare avanti anche attraverso un gruppo rinnovato, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con il territorio e tornare a coinvolgere le persone nella vita politica cittadina.

Nel comunicato diffuso dopo l’incontro, i democratici richiamano anche alcune delle questioni che pesano maggiormente sulla vita delle famiglie: l’aumento del costo della vita, le difficoltà occupazionali, la precarietà del lavoro e le preoccupazioni dei giovani per il proprio futuro.

Temi sui quali il partito vuole aprire un confronto più ampio, insieme a quelli della sicurezza, dei servizi sociali e sanitari e dello sviluppo del territorio.

La serata dedicata agli spazi pubblici, dunque, non dovrebbe rimanere un appuntamento isolato. Il PD ha annunciato l’intenzione di organizzare altri incontri, ciascuno dedicato a un tema specifico, per raccogliere osservazioni e proposte direttamente dai cittadini.

C’è poi un altro aspetto, quello dei rapporti all’interno del centrosinistra. I democratici confermano la disponibilità a confrontarsi con le altre forze politiche e civiche dell’area, nella convinzione che sia necessario lavorare insieme per costruire una proposta credibile per il futuro di Umbertide.

Per il Partito Democratico la serata della Sala Balducci è stata quindi un buon punto di partenza. Adesso si tratterà di dare seguito a quanto emerso, mantenendo aperto il dialogo con i cittadini e portando avanti le iniziative annunciate.

Perché, al di là della partecipazione e della soddisfazione degli organizzatori, sarà soprattutto la continuità di questo lavoro a dire quanto il percorso avviato potrà incidere sul futuro politico e amministrativo della città.