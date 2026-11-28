Città di Castello

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 09:00

Sui cartelli del cantiere di via Carlo Liviero e via della Fornace non c’è la data di fine lavori, e nemmeno quella di inizio. Andrea Lignani Marchesani, consigliere comunale di Castello Civica, ha presentato un’interrogazione alla giunta per sapere quando il cantiere chiuderà e perché quella data non è stata indicata.

I lavori, cominciati a luglio, riguardano la tombatura e la messa in sicurezza del torrente Scatorbia. Sono stati divisi in più fasi per non paralizzare la viabilità nel quartiere San Pio e lungo le mura. Dal 26 luglio sono chiusi al traffico tratti delle due vie. Secondo il consigliere, chi abita in queste strade e in quelle laterali ha difficoltà a parcheggiare e a raggiungere casa, mentre le attività hanno perso clienti. La mancanza di una data sui cartelli, scrive, ha creato «ulteriore sconcerto e disagio nei soggetti coinvolti».

Lignani Marchesani guarda anche alla tappa successiva. Terminata questa fase, il cantiere si sposterà in via Martiri della Libertà. I disagi passeranno ad altri residenti e commercianti, osserva, e chi li ha sopportati per tutta la seconda metà del 2026 farà fatica a recuperare clientela e viabilità. Lavori «certamente necessari», riconosce il consigliere, «ma programmati ed eseguiti senza un preventivo coinvolgimento di residenti ed operatori».

Nell’interrogazione chiede anche quando aprirà il cantiere di via Martiri della Libertà, con una durata certa dei lavori. E propone un ristoro per i cittadini tifernati coinvolti: sgravi tariffari e l’azzeramento dell’addizionale Irpef.