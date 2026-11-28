Altotevere

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 08:12

Quante domande sono state presentate, quanti Progetti di vita sono partiti e con quali risultati. Sono le domande che Rifondazione comunista Alto Tevere rivolge ai sindaci della Zona Sociale n. 1, a partire da Città di Castello, Comune capofila, in vista del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Al centro c’è il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dal decreto legislativo 62 del 2024. La provincia di Perugia è tra i territori scelti per la prima sperimentazione della riforma, che dal primo gennaio 2027 sarà applicata in tutta Italia. Nel corso del 2026 la Zona Sociale n. 1 ha avviato un percorso di co-programmazione sulla disabilità che ha coinvolto amministrazioni comunali, servizi sociosanitari, scuole e Terzo settore.

Per Rifondazione la ricorrenza è il momento giusto per verificare a che punto sia la sperimentazione nell’Alto Tevere. Oltre ai numeri, il partito chiede di sapere quali iniziative siano state messe in campo per informare, orientare e accompagnare le persone con disabilità e le loro famiglie, e quali difficoltà siano emerse lungo la strada.

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Un capitolo a parte riguarda il passaggio dalla scuola alla vita adulta, che nel comunicato viene definito «un momento delicato». Secondo Rifondazione il Progetto di vita può servire anche ad affrontare le prospettive del «Dopo di noi», con percorsi di autonomia costruiti già durante gli anni della scuola. Da qui la richiesta di conoscere le buone pratiche del territorio, quanti progetti riguardino ragazzi ancora in età scolare e come collaborino istituti, famiglie e servizi.

«Il valore di una sperimentazione risiede anche nella possibilità di condividere le esperienze, valorizzare i risultati raggiunti e individuare gli aspetti da rafforzare», scrive il partito, che vede nella Giornata del 3 dicembre l’occasione per aprire questo confronto.