Eventi

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 08:26

Alle ore 17 il concerto «Estro e meraviglia» con l’ensemble Octava Aurea. L’appuntamento rientra nel progetto culturale dell’Umbria Film Festival dedicato a San Francesco. Ingresso libero.

La musica barocca torna protagonista a Montone. Domenica 29 novembre, alle ore 17, la Chiesa di San Francesco ospiterà il concerto «Estro e meraviglia – Il barocco di Leo e d’Astorga», promosso dall’Associazione Umbria Film Festival nell’ambito delle iniziative dedicate al Santo di Assisi.

A esibirsi sarà l’ensemble vocale e strumentale Octava Aurea, diretto da Mario Cecchetti, con la preparazione vocale di Catharina Scharp. Il programma proporrà musiche di Leonardo Leo ed Emanuele d’Astorga, due compositori del periodo barocco, in un percorso attraverso le sonorità del Settecento.

Pubblicità

Il concerto fa parte di «Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco», il progetto con cui l’Associazione Umbria Film Festival, nell’anno della trentesima edizione della manifestazione, ha scelto di ampliare la propria proposta culturale oltre le tradizionali giornate dedicate al cinema.

Un percorso che si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco e che, attraverso musica, arte e incontri, vuole riportare l’attenzione su temi come la pace, la fraternità, il dialogo e il rispetto del creato.

A portare i saluti saranno il sindaco di Montone Miro Rinaldi e Federica Guerra, responsabile della gestione del MUMO per Atlante Servizi Culturali.

La scelta della Chiesa di San Francesco permetterà anche di valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e artistico del borgo.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle ore 17. L’ingresso è libero.

Per informazioni è possibile contattare il MUMO – Museo Montone San Francesco al numero 338 7532474 oppure scrivere a museomontone@atlanteserviziculturali.com.