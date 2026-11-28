Città di Castello

di Redazione · 28 Novembre 2026, 10:07

Arcaleni “Presentata un’interrogazione consiliare per fare chiarezza sull’introduzione della tariffazione puntuale a Città di Castello, affinchè si diminuiscano i costi della TARI”

«La tariffazione puntuale dei rifiuti non può restare un obiettivo sulla carta. È necessario conoscere tempi certi, modalità di attuazione e risorse disponibili. Chi produce meno rifiuti indifferenziati deve poter ottenere un beneficio economico. È un principio di equità, oltre che di responsabilità ambientale. Ma perché questo accada servono scelte concrete e una programmazione trasparente».

È quanto dichiara Emanuela Arcaleni, consigliera comunale di Castello Cambia, che ha presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta per chiedere chiarimenti sull’introduzione della tariffazione puntuale, il sistema che collega maggiormente quanto pagato dagli utenti alla quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita.

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La questione assume particolare rilievo alla luce della revisione del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti dell’Umbria, che individua nel periodo 2026–2028 l’orizzonte per estendere la tariffazione puntuale a tutti i Comuni umbri, e della nuova legge regionale sull’economia circolare approvata il 19 novembre scorso.

“Chiediamo inoltre di verificare se l’offerta tecnica e i documenti della gara dell’ex ATI1 aggiudicata a SOG.ECO dal 1 gennaio 2023, prevedessero già sistemi di misurazione dei conferimenti o il passaggio alla tariffazione puntuale. Se così fosse, sarebbe fondamentale conoscere quali obblighi erano stati assunti, quali investimenti erano previsti, quali interventi sono stati realizzati. Importante è anche capire se questa metodologia sia presente nel nuovo Piano di Impresa di SOGEPU”. Il punto è anche economico: occorre accertare se le attrezzature, le tecnologie e gli investimenti necessari siano già compresi nel contratto e nel piano economico-finanziario della concessione, evitando il rischio che costi eventualmente già previsti vengano nuovamente posti a carico dei cittadini.

Con l’interrogazione si chiede inoltre all’Amministrazione comunale un cronoprogramma preciso, l’indicazione delle risorse disponibili e una valutazione degli effetti sulle bollette di famiglie e imprese. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle frazioni, alle aree rurali e alle utenze con esigenze specifiche, affinché il nuovo sistema sia realmente equo e giusto, capace di premiare i comportamenti virtuosi e di contenere i costi per cittadini e imprese.