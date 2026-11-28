Città di Castello

Dal 5 all'8 dicembre al Centro delle Tradizioni popolari "Livio Dalla Ragione" di Garavelle la mostra pomologica con le antiche varietà di frutta e una collezione di strumenti di potatura. Inaugurazione sabato 5 alle 11 con il prof. Paolo Braconi.

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 10:00

Dal 5 all’8 dicembre il Centro delle Tradizioni popolari “Livio Dalla Ragione” di Garavelle, a Città di Castello, ospita la mostra pomologica “Tenendo innanzi frutta”, con le antiche varietà locali di frutta. Quest’anno l’esposizione comprende anche una collezione di antichi strumenti di potatura, alcuni rari. Orario: 10-12.30 e 15-18.30.

L’iniziativa è della Fondazione Archeologia Arborea, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune e la cooperativa Il Poliedro. La frutta proviene dalla collezione frutteto di Archeologia Arborea e sarà esposta sul tavolo della cucina contadina del Centro, uno dei primi musei italiani dedicati alla cultura rurale. Per gli organizzatori, unire i raccolti di stagione all’ambiente della casa contadina è «assolutamente inerente e molto educativo».

L’inaugurazione è sabato 5 dicembre alle 11, alla presenza delle autorità cittadine. Interverrà il professor Paolo Braconi, già docente di Storia dell’agricoltura all’Università di Perugia, che parlerà della falx vinitoria antica, del suo legame con gli esemplari della collezione e della storia del paesaggio.

A Garavelle un anno fa è stato realizzato il Frutteto della Biodiversità, con il contributo de L’Abbondanza Supermercati Gala.