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Umbertide, scuola e territorio: i bambini della prima Montessori alla scoperta della città

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Il sindaco Luca Carizia e l’assessore Lara Goracci hanno incontrato gli alunni della scuola primaria Garibaldi impegnati in un progetto di esplorazione urbana

Conoscere una città significa anche imparare a guardarla con occhi nuovi. È quello che stanno facendo i bambini della classe prima a indirizzo Montessori della scuola primaria Garibaldi di Umbertide, protagonisti di un percorso di esplorazione urbana alla scoperta della storia e dei luoghi della propria città.

Nella mattinata di martedì 13 ottobre, gli alunni hanno incontrato davanti al Palazzo Comunale il sindaco Luca Carizia e l’assessore Lara Goracci, che hanno rivolto loro un saluto e un augurio per il nuovo anno scolastico.

La visita è poi proseguita attraverso il centro storico, lungo la Piaggiola e fino al Tevere, con alcune tappe dedicate all’osservazione dell’ambiente e delle testimonianze del passato. I bambini hanno potuto conoscere anche le casette della colonia felina e osservare le antiche mura del Corso.

Quella di questi giorni è soltanto la prima uscita di un percorso più ampio, che accompagnerà i piccoli studenti alla scoperta di alcuni dei principali luoghi storici e culturali di Umbertide.

Nel corso delle prossime attività saranno infatti approfondite realtà come il Teatro, il Museo di Santa Croce e la Rocca, attraverso un’esperienza diretta che permetterà ai bambini di conoscere il territorio partendo proprio dai luoghi che fanno parte della loro quotidianità.

Un modo concreto per avvicinare fin da piccoli le nuove generazioni alla storia, alla cultura e all’identità della propria città, creando allo stesso tempo un rapporto diretto tra scuola, istituzioni e comunità.

Perché conoscere il luogo in cui si vive significa anche imparare a sentirlo proprio, rispettarlo e riconoscerne il valore.

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