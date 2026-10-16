Search
AttualitàCittà di CastelloComunicazioni amministrative

Censimento permanente 2026, al via la rilevazione anche a Città di Castello

Data:

Le famiglie inserite nel campione sono chiamate a compilare il questionario. Attivi i Centri Comunali di Rilevazione in via XI Settembre e a Trestina

È partita anche a Città di Castello l’edizione 2026 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, la rilevazione che permette di conoscere meglio le caratteristiche demografiche, sociali e abitative della popolazione che vive abitualmente in Italia.

Il Comune ricorda che la partecipazione al censimento rappresenta non soltanto un contributo importante alla conoscenza della comunità, ma anche un obbligo di legge per le famiglie inserite nel campione. La mancata o incompleta compilazione del questionario può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa.

Le famiglie campionate hanno ricevuto una lettera informativa firmata dal Presidente dell’Istat e possono compilare il questionario direttamente online, utilizzando le credenziali indicate nella comunicazione oppure accedendo tramite SPID o CIE dell’intestatario della lettera.

Chi invece avesse bisogno di assistenza può rivolgersi agli operatori comunali presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR), sia per ricevere supporto nella compilazione sia per svolgere l’intervista.

A Città di Castello è attiva la sede centrale presso gli Uffici del Servizio Demografico di via XI Settembre 41, mentre una sede periferica è disponibile alla Delegazione di Trestina, in piazza Italia 1.

I Centri resteranno operativi fino al termine della rilevazione, previsto per il 23 dicembre.

Gli orari ordinari sono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, con apertura anche il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

È prevista inoltre un’apertura straordinaria, esclusivamente per le pratiche relative al censimento, nella sede di Città di Castello, tutti i venerdì dalle 15 alle 17.

Per informazioni sul questionario è possibile contattare gratuitamente il Numero Verde Istat 1510, attivo per tutta la durata della rilevazione, oppure scrivere a censimento.lista@istat.it.

Per informazioni e per prenotare l’assistenza presso i Centri Comunali di Rilevazione sono disponibili anche gli Uffici Demografici del Comune, ai numeri 075 8529425 e 075 8529449.

Un appuntamento che, oltre a essere previsto dalla legge per le famiglie interessate, rappresenta uno strumento importante per costruire una fotografia aggiornata del territorio e delle persone che lo abitano.

Commenti
Previous article
Città di Castello, il 4 novembre la commemorazione dei Caduti nella chiesa di San Domenico
Next article
CVA del Cornetto, Brunelli (PD) replica alla Lega: «Mancini e Baglioni chiedono oggi fondi che hanno bocciato»

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Volley Revolution compie 6 anni: «Insieme siamo rivoluzione»

Redazione Redazione -
Dalla pallavolo alla Zumba, dalla ludoteca ai camminatori: una...

Perugia, aggredisce un’infermiera in un poliambulatorio: 71enne denunciato

Redazione Redazione -
L’uomo avrebbe afferrato con forza il polso della sanitaria...

Perugia, sorpreso a cedere hashish in piazza IV Novembre: 24enne arrestato

Redazione Redazione -
I Carabinieri lo hanno fermato dopo la cessione di...

SAVA incontra il Comitato per la riattivazione della Sicignano-Lagonegro: «Più ferrovia per territori collegati e sostenibili»

Redazione Redazione -
Ad Arezzo il confronto tra due comitati di Toscana...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Volley Revolution compie 6 anni: «Insieme siamo rivoluzione»

Eventi 0
Dalla pallavolo alla Zumba, dalla ludoteca ai camminatori: una...

© 2024 Primo Piano Notizie