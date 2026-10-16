Censimento permanente 2026, al via la rilevazione anche a Città di Castello

Le famiglie inserite nel campione sono chiamate a compilare il questionario. Attivi i Centri Comunali di Rilevazione in via XI Settembre e a Trestina

È partita anche a Città di Castello l’edizione 2026 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, la rilevazione che permette di conoscere meglio le caratteristiche demografiche, sociali e abitative della popolazione che vive abitualmente in Italia.

Il Comune ricorda che la partecipazione al censimento rappresenta non soltanto un contributo importante alla conoscenza della comunità, ma anche un obbligo di legge per le famiglie inserite nel campione. La mancata o incompleta compilazione del questionario può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa.

Le famiglie campionate hanno ricevuto una lettera informativa firmata dal Presidente dell’Istat e possono compilare il questionario direttamente online, utilizzando le credenziali indicate nella comunicazione oppure accedendo tramite SPID o CIE dell’intestatario della lettera.

Chi invece avesse bisogno di assistenza può rivolgersi agli operatori comunali presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR), sia per ricevere supporto nella compilazione sia per svolgere l’intervista.

A Città di Castello è attiva la sede centrale presso gli Uffici del Servizio Demografico di via XI Settembre 41, mentre una sede periferica è disponibile alla Delegazione di Trestina, in piazza Italia 1.

I Centri resteranno operativi fino al termine della rilevazione, previsto per il 23 dicembre.

Gli orari ordinari sono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, con apertura anche il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

È prevista inoltre un’apertura straordinaria, esclusivamente per le pratiche relative al censimento, nella sede di Città di Castello, tutti i venerdì dalle 15 alle 17.

Per informazioni sul questionario è possibile contattare gratuitamente il Numero Verde Istat 1510, attivo per tutta la durata della rilevazione, oppure scrivere a censimento.lista@istat.it.

Per informazioni e per prenotare l’assistenza presso i Centri Comunali di Rilevazione sono disponibili anche gli Uffici Demografici del Comune, ai numeri 075 8529425 e 075 8529449.

Un appuntamento che, oltre a essere previsto dalla legge per le famiglie interessate, rappresenta uno strumento importante per costruire una fotografia aggiornata del territorio e delle persone che lo abitano.