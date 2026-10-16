Montone, nuovo collettore nella zona industriale di Santa Maria di Sette: lavori in corso

Investimento da 250mila euro per contrastare gli allagamenti e migliorare la viabilità. La Giunta approva anche l’ampliamento del cimitero

Proseguono a Montone gli interventi dedicati alla sicurezza del territorio e alle infrastrutture. In questi giorni il cantiere si è spostato nella zona industriale di Santa Maria di Sette, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane.

L’intervento, programmato dal Comune e finanziato con fondi ministeriali, ha un valore complessivo di 250mila euro e interessa in particolare via dell’Industria. L’obiettivo è ridurre i problemi provocati dagli allagamenti che, durante le precipitazioni più intense, hanno creato disagi alla viabilità e alle attività produttive della zona.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collettore fognario di grande diametro, dimensionato secondo le disposizioni più recenti in materia idraulica e predisposto anche in vista di eventuali futuri ampliamenti dell’area industriale.

La nuova condotta correrà lungo via dell’Industria, attraverserà la rotatoria di accesso alla E45 e permetterà di convogliare le acque verso il torrente Carpina, attraverso un tratto di canale a cielo aperto.

Il cantiere interessa in questi giorni proprio il tratto in prossimità della rotatoria. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la circolazione è stata modificata temporaneamente con impianti semaforici e segnaletica dedicata. Le variazioni alla viabilità sono previste per circa venti giorni.

Terminata la realizzazione della rete di drenaggio, si procederà al rifacimento del manto stradale e alla posa di caditoie ad alta resistenza, pensate per sopportare anche il traffico pesante che caratterizza l’area industriale.

«Questo intervento rappresenta un passaggio importante per la sicurezza di Santa Maria di Sette – sottolinea il sindaco Mirco Rinaldi –. Con un investimento di 250mila euro interveniamo su un’infrastruttura fondamentale per migliorare il deflusso delle acque piovane, ridurre il rischio di allagamenti e rendere più sicura la viabilità».

«Continuiamo a lavorare – aggiunge il sindaco – per sostenere le attività produttive e migliorare la sicurezza delle nostre strade, a beneficio delle imprese e di tutti i cittadini».

Nuovi loculi al cimitero

Sul fronte delle opere pubbliche arriva intanto un’altra novità. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero del capoluogo, che prevede la realizzazione di nuovi loculi.

È stato inoltre stabilito il prezzo di concessione, con una durata prevista di 66 anni.

I cittadini interessati possono presentare la richiesta di prenotazione rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Montone.

L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno.

Due interventi diversi, ma inseriti nello stesso percorso dell’Amministrazione: da una parte la messa in sicurezza di un’infrastruttura importante per le imprese e la viabilità, dall’altra un intervento necessario per adeguare un servizio pubblico alle esigenze della comunità.