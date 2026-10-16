Search
AttualitàComunicazioni amministrativeMontone

Montone, nuovo collettore nella zona industriale di Santa Maria di Sette: lavori in corso

Data:

Investimento da 250mila euro per contrastare gli allagamenti e migliorare la viabilità. La Giunta approva anche l’ampliamento del cimitero

Proseguono a Montone gli interventi dedicati alla sicurezza del territorio e alle infrastrutture. In questi giorni il cantiere si è spostato nella zona industriale di Santa Maria di Sette, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane.

L’intervento, programmato dal Comune e finanziato con fondi ministeriali, ha un valore complessivo di 250mila euro e interessa in particolare via dell’Industria. L’obiettivo è ridurre i problemi provocati dagli allagamenti che, durante le precipitazioni più intense, hanno creato disagi alla viabilità e alle attività produttive della zona.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collettore fognario di grande diametro, dimensionato secondo le disposizioni più recenti in materia idraulica e predisposto anche in vista di eventuali futuri ampliamenti dell’area industriale.

La nuova condotta correrà lungo via dell’Industria, attraverserà la rotatoria di accesso alla E45 e permetterà di convogliare le acque verso il torrente Carpina, attraverso un tratto di canale a cielo aperto.

Il cantiere interessa in questi giorni proprio il tratto in prossimità della rotatoria. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la circolazione è stata modificata temporaneamente con impianti semaforici e segnaletica dedicata. Le variazioni alla viabilità sono previste per circa venti giorni.

Terminata la realizzazione della rete di drenaggio, si procederà al rifacimento del manto stradale e alla posa di caditoie ad alta resistenza, pensate per sopportare anche il traffico pesante che caratterizza l’area industriale.

«Questo intervento rappresenta un passaggio importante per la sicurezza di Santa Maria di Sette – sottolinea il sindaco Mirco Rinaldi –. Con un investimento di 250mila euro interveniamo su un’infrastruttura fondamentale per migliorare il deflusso delle acque piovane, ridurre il rischio di allagamenti e rendere più sicura la viabilità».

«Continuiamo a lavorare – aggiunge il sindaco – per sostenere le attività produttive e migliorare la sicurezza delle nostre strade, a beneficio delle imprese e di tutti i cittadini».

Nuovi loculi al cimitero

Sul fronte delle opere pubbliche arriva intanto un’altra novità. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero del capoluogo, che prevede la realizzazione di nuovi loculi.

È stato inoltre stabilito il prezzo di concessione, con una durata prevista di 66 anni.

I cittadini interessati possono presentare la richiesta di prenotazione rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Montone.

L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno.

Due interventi diversi, ma inseriti nello stesso percorso dell’Amministrazione: da una parte la messa in sicurezza di un’infrastruttura importante per le imprese e la viabilità, dall’altra un intervento necessario per adeguare un servizio pubblico alle esigenze della comunità.

Commenti
Previous article
CVA del Cornetto, Brunelli (PD) replica alla Lega: «Mancini e Baglioni chiedono oggi fondi che hanno bocciato»
Next article
Città di Castello, quattro giorni di cultura tra poesia, teatro, musica e arte

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Volley Revolution compie 6 anni: «Insieme siamo rivoluzione»

Redazione Redazione -
Dalla pallavolo alla Zumba, dalla ludoteca ai camminatori: una...

Perugia, aggredisce un’infermiera in un poliambulatorio: 71enne denunciato

Redazione Redazione -
L’uomo avrebbe afferrato con forza il polso della sanitaria...

Perugia, sorpreso a cedere hashish in piazza IV Novembre: 24enne arrestato

Redazione Redazione -
I Carabinieri lo hanno fermato dopo la cessione di...

SAVA incontra il Comitato per la riattivazione della Sicignano-Lagonegro: «Più ferrovia per territori collegati e sostenibili»

Redazione Redazione -
Ad Arezzo il confronto tra due comitati di Toscana...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Volley Revolution compie 6 anni: «Insieme siamo rivoluzione»

Eventi 0
Dalla pallavolo alla Zumba, dalla ludoteca ai camminatori: una...

© 2024 Primo Piano Notizie