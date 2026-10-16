Città di Castello, il 4 novembre la commemorazione dei Caduti nella chiesa di San Domenico

Santa Messa e deposizione di una corona d’alloro al monumento per ricordare i Caduti e i dispersi di tutte le guerre

Una giornata dedicata alla memoria e al ricordo di quanti hanno perso la vita nelle guerre. Mercoledì 4 novembre 2026, Città di Castello ospiterà la cerimonia commemorativa organizzata dalla Sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.

L’appuntamento è fissato alle 10.00 nella chiesa di San Domenico, dove sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei Caduti. Al termine della celebrazione è prevista la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, in onore e a ricordo dei Caduti e dispersi di tutte le guerre. Locandina 4 Novembre 26

Alla cerimonia sono stati invitati il sindaco, le autorità cittadine, le Forze dell’ordine, le scuole, le associazioni d’arma e di volontariato, oltre ai cittadini.

Un momento semplice e solenne, che ogni anno richiama l’attenzione sul valore della memoria e sull’importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha pagato con la propria vita il prezzo dei conflitti.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.