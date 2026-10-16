Città di Castello, quattro giorni di cultura tra poesia, teatro, musica e arte

Dal 15 al 18 ottobre un calendario ricco di appuntamenti coinvolge Palazzo Bufalini, Teatro degli Illuminati, Musei, Biblioteca e Pinacoteca. Spazio anche a bambini, ragazzi e famiglie

Quattro giorni per vivere la cultura in tutte le sue forme. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, Città di Castello propone un fine settimana particolarmente ricco di appuntamenti, capace di mettere insieme poesia, teatro, musica, arte contemporanea, storia e attività per bambini e famiglie.

Un programma che attraversa alcuni dei luoghi più importanti della città, da Palazzo Bufalini al Teatro degli Illuminati, dal Museo Malakos alla Biblioteca comunale, dal Museo delle Tradizioni Popolari di Garavelle fino alla Pinacoteca.

Si comincia giovedì 15 ottobre alle 18.30, a Palazzo Bufalini, con un nuovo appuntamento del Circolo della Poesia – Incontro con gli autori IV 2026. Protagonista sarà Alessandro Pertosa, autore del volume “Parola di Isacco”, pubblicato da Puntoacapo Editrice nel 2023. A dialogare con lui sarà la giornalista Sara Scarabottini, mentre le letture saranno affidate a Veronica Barelli.

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre torna invece Epigraphè, il festival dedicato a teatro, musica e arte contemporanea, giunto all’ottava edizione. Il tema scelto per quest’anno è “Mutazione”, con la direzione artistica di Giovanna Guariniello e il patrocinio del Comune.

Il primo appuntamento sarà venerdì alle 21 al Teatro degli Illuminati, con “Vacuum”, assolo ideato, coreografato e interpretato da Ilenia Romano, con le musiche di Edoardo Maria Bellucci. Un lavoro che prende spunto dalle diverse sfumature del mito di Elena di Troia per affrontare il tema del femminile e della dimensione più istintiva dell’essere umano.

Malakos apre le porte ai più piccoli

Sabato 17 ottobre sarà una giornata particolarmente ricca anche per bambini e ragazzi.

Alle 11 al Museo Malakos è in programma “Atelier di Ottobre”, un’esperienza rivolta ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie, pensata per favorire scoperta, relazione e condivisione.

Alla stessa ora sarà proposto anche “Eco Tinkering”, laboratorio dedicato alla creatività e alla sperimentazione attraverso il fare.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, spazio invece al Corso di fumetto per ragazzi, curato dal maestro Cristiano Giuseppe Schiavolini. Disegno, inchiostrazione, colorazione, sceneggiatura e character design saranno al centro di un percorso rivolto agli appassionati di fumetto, comics, manga e bande dessinée.

Per informazioni e prenotazioni sulle attività del Museo Malakos è possibile contattare il 349 5823613, mentre per il corso di fumetto il riferimento è 366 5928683.

La sera Epigraphè tornerà protagonista. Alle 21, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini, sarà la volta dei Galera de Rua, progetto musicale nato a Napoli e attivo dal 2012, che porterà a Città di Castello la tradizione della roda de samba: undici musicisti raccolti attorno a un tavolo, con il pubblico chiamato a diventare parte della serata.

Il festival proporrà inoltre, venerdì e sabato sera, l’After Festival a La Caina, curato da DJ Fresco, tra hip hop, dub ed elettronica.

Domenica tra arte, storia e tradizioni

La domenica inizierà alle 10 in Piazza delle Tabacchine con il workshop dedicato alla cupola geodetica, sempre nell’ambito di Epigraphè.

Alle 16 sarà invece presentato “Elogio alla mutazione”, installazione collettiva di Peape Fiori e Silvia Larghi, con musiche di Nico Pruscini. Il progetto prende ispirazione dalla Voyria e dal particolare rapporto di interdipendenza che questa pianta instaura con i funghi presenti nel sottosuolo, trasformando il tema della mutazione in un’esperienza artistica nello spazio pubblico.

Sempre domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, sarà possibile visitare il Museo delle Tradizioni Popolari di Garavelle, con l’iniziativa “Evviva la campagna! Alla scoperta dei segreti della vita contadina”. Un’occasione per grandi e piccoli di entrare in contatto con oggetti, ambienti, usi e tradizioni della cultura rurale.

Alle 17, nella Sala Rossi-Monti della Biblioteca comunale, torna invece il ciclo “La famiglia Vitelli: una signoria rinascimentale”. L’appuntamento, dedicato a Palazzo Vitelli a San Giacomo: scrigno di opere perdute e ritrovate, vedrà la relazione della storica dell’arte Sara Borsi, introdotta dall’assessora alla Cultura Michela Botteghi e da Marco Conti. Al termine è prevista una visita guidata al Piano Nobile di Palazzo Vitelli a San Giacomo.

Le mostre in Pinacoteca

Per tutto il fine settimana sarà inoltre possibile visitare le esposizioni ospitate dalla Pinacoteca Comunale.

In occasione del centenario della nascita di Giorgio Ascani, Nuvolo, prosegue “Presentazione ciclica delle opere – Ciclo VII: Aftermandelbrot”, settimo appuntamento del progetto dedicato alla riscoperta dell’opera dell’artista tifernate, articolato complessivamente in undici esposizioni nell’arco di diciotto mesi.

Sempre in Pinacoteca è possibile visitare la mostra dedicata a Bepi Romagnoni, artista tra i protagonisti dell’arte italiana del secondo dopoguerra, scomparso prematuramente nel 1964. L’esposizione, curata da Mario Amodeo e Lorenzo Fiorucci, ripercorre le diverse fasi della sua produzione artistica.

Un fine settimana, dunque, nel quale Città di Castello offre un calendario capace di parlare a pubblici diversi. Dalla poesia al teatro, dalla musica all’arte contemporanea, fino alle iniziative per i più piccoli e alla riscoperta della storia locale: quattro giorni nei quali i luoghi della cultura della città tornano a essere soprattutto luoghi da vivere.