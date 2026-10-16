Centro per le Famiglie, festa inaugurale a Città di Castello: tanti genitori e bambini alla scoperta del nuovo servizio

Il sindaco Secondi e l’assessore Calagreti ringraziano la Società Rionale San Giacomo per la merenda offerta ai partecipanti

Una festa pensata per le famiglie e vissuta davvero come un momento di comunità. Sabato 10 ottobre, tanti genitori insieme ai loro figli hanno partecipato all’inaugurazione del Centro per le Famiglie della Zona Sociale 1, negli spazi di via Nazario Sauro, all’interno dell’ex seminario vescovile di Città di Castello.

È stata l’occasione per conoscere da vicino un servizio rivolto alle famiglie degli otto Comuni dell’Alto Tevere, incontrare gli operatori e scoprire le attività e le opportunità messe a disposizione per accompagnare genitori e figli nei diversi momenti della vita.

Particolarmente partecipati sono stati i laboratori dedicati ai bambini, che hanno coinvolto anche mamme e papà. Un modo semplice e concreto per vivere insieme uno spazio pensato non soltanto come servizio, ma anche come luogo di incontro, confronto e condivisione.

Al termine della giornata il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e gli operatori che hanno contribuito all’organizzazione, dedicando un ringraziamento particolare ai volontari della Società Rionale San Giacomo.

La società rionale ha infatti offerto la merenda a tutti i presenti.

«Un gesto spontaneo, che dimostra grande vicinanza e affetto nei confronti del servizio e delle famiglie della città», hanno sottolineato Secondi e Calagreti.

Un servizio per le famiglie dell’Alto Tevere

Il Centro per le Famiglie nasce con l’obiettivo di occuparsi del benessere familiare, sostenendo genitori e figli nei diversi passaggi evolutivi della vita.

Le attività riguardano il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie, attraverso interventi di prevenzione e valorizzazione, sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari.

Particolare attenzione viene riservata anche alle possibili situazioni di difficoltà, dalla gestione della conflittualità familiare all’intercettazione precoce dei bisogni emergenti.

Il servizio è stato attivato attraverso le risorse nazionali assegnate dalla Regione Umbria al Comune di Città di Castello, che svolge il ruolo di capofila della Zona Sociale 1.

Il coordinamento è affidato alle referenti dei Servizi Sociali del Comune, mentre la gestione delle attività avviene in convenzione con l’APS CO.ME.TE. di Perugia, selezionata attraverso un avviso pubblico.

A disposizione delle famiglie c’è un gruppo di lavoro composto da cinque psicologi psicoterapeuti, con competenze specifiche nell’ambito familiare, sistemico-relazionale e psicoeducativo.

Il Centro è quindi pensato come uno spazio nel quale poter trovare ascolto e sostegno, ma anche strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza i cambiamenti e le difficoltà che possono accompagnare la vita familiare.

Per accedere al servizio è necessario fissare un appuntamento.

📞 349 320 0195

📧 centroperlefamiglie@comune.cittadicastello.pg.it

La festa inaugurale ha rappresentato così il primo passo di un percorso che punta a mettere le famiglie e le loro esigenze al centro, creando una rete di sostegno capace di coinvolgere servizi, professionisti, istituzioni e comunità.

E quella merenda offerta dai volontari della Società Rionale San Giacomo, insieme ai laboratori e alla presenza di tante famiglie, ha raccontato forse nel modo più semplice lo spirito con cui il nuovo Centro vuole cominciare il proprio cammino.