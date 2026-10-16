Gubbio, il Movimento 5 Stelle risponde a LeD: «Sediamoci allo stesso tavolo, ma basta rivangare il passato»

I pentastellati raccolgono l’invito al confronto e propongono un primo incontro già nelle prossime settimane. L’obiettivo è lavorare a un progetto comune con le forze civiche e progressiste, lasciando da parte le vecchie divisioni.

GUBBIO – Si apre uno spiraglio di dialogo tra le forze civiche e progressiste di Gubbio. Il Movimento 5 Stelle raccoglie l’appello lanciato da LeD e si dice disponibile a sedersi attorno a un tavolo per costruire un’alternativa all’attuale amministrazione comunale. Un’apertura accompagnata però da una richiesta precisa: lasciarsi alle spalle le divisioni che hanno segnato la politica eugubina negli ultimi anni, a partire dalle vicende del 2014 e del 2024, e tornare a confrontarsi sui problemi della città.

«Serviva che qualcuno facesse il primo passo», scrivono i pentastellati, che accolgono positivamente l’iniziativa di LeD ma invitano tutti a evitare nuove polemiche sulle responsabilità del passato. L’obiettivo, spiegano, deve essere quello di trovare punti di incontro su sanità, lavoro, turismo, giovani e infrastrutture, senza aspettare le prossime scadenze elettorali.

Il giudizio sull’attuale amministrazione è molto critico. Secondo i pentastellati, Gubbio si trova in una situazione di stallo, con una maggioranza troppo impegnata a gestire i propri equilibri interni e poco attenta alle necessità della città. Da qui la volontà di provare a costruire un percorso diverso, coinvolgendo le forze civiche e progressiste.

Ma c’è una condizione sulla quale il Movimento insiste. Le divisioni che hanno segnato la politica eugubina negli ultimi anni non possono continuare a pesare su ogni tentativo di dialogo.

Nel documento si riconosce che le vicende del 2014 e del 2024 abbiano lasciato ferite e delusioni. Nessuno pretende di cancellarle. Il problema, spiegano i pentastellati, è capire quanto possa essere utile continuare a discuterne oggi.

«Gli eugubini non ci chiedono di stabilire chi aveva ragione», si legge nel comunicato. E ancora: «Ogni ora spesa a pesare le colpe del passato è un’ora regalata a chi oggi governa».

Il Movimento riconosce anche il lavoro svolto da LeD nei dieci anni alla guida della città e quello delle altre esperienze civiche che hanno avuto un ruolo nella vita politica eugubina. Un patrimonio che, secondo i pentastellati, non deve diventare motivo di contrapposizione, ma può essere utile per provare a costruire qualcosa di nuovo.

Da qui l’idea di un confronto aperto, nel quale ciascuno mantenga la propria identità senza pretendere di imporla agli altri.

La sanità pubblica, il lavoro, il turismo, le opportunità per i giovani, la cura delle frazioni e le infrastrutture sono i temi dai quali il Movimento propone di partire. Questioni che riguardano la vita quotidiana degli eugubini e sulle quali, secondo il gruppo, si può verificare se esistano davvero le condizioni per lavorare insieme.

L’invito è rivolto anche a chi negli ultimi anni si è allontanato dalla politica, deluso dalle divisioni e dalle promesse rimaste senza seguito.

Il Movimento 5 Stelle non vuole però che tutto rimanga sulla carta. Per questo propone di organizzare un primo incontro già nelle prossime settimane, invitando tutte le forze alle quali LeD ha rivolto il proprio appello.

Non si parla ancora di accordi o di future candidature. La proposta, almeno per ora, è quella di cominciare a discutere, senza aspettare l’avvicinarsi delle prossime elezioni.

«Se questo è il terreno di confronto, noi ci siamo», conclude il Movimento 5 Stelle.

Una disponibilità che adesso dovrà misurarsi con la risposta delle altre forze politiche. Perché dopo anni di divisioni, a Gubbio, la questione non è soltanto riuscire a sedersi allo stesso tavolo. È capire se ci sia davvero la volontà di lavorare insieme.