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L’Umbria scommette sul territorio e sull’ambiente: AFoR lancia 16 assunzioni a tempo indeterminato

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Pubblicati i nuovi bandi di concorso per diplomati e laureati nei settori tecnico, amministrativo e informatico. Domande aperte sul portale inPA fino al 27 ottobre

(Perugia)  Un investimento concreto sul capitale umano per rafforzare i presidi della pubblica amministrazione e rispondere con efficacia, competenza e modernità alle sfide della tutela ambientale e della sicurezza del territorio. L’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (AFoR) ha ufficialmente aperto le porte al futuro con la pubblicazione, avvenuta lo scorso 7 ottobre 2026, dei nuovi bandi di concorso dedicati al reclutamento di 16 nuove figure professionali a tempo pieno e indeterminato.

Un passaggio strategico che segna una tappa fondamentale nel percorso di rinnovamento e consolidamento organizzativo dell’Ente, confermando l’impegno verso una pubblica amministrazione sempre più dinamica, vicina alle comunità locali e pronta a valorizzare il merito e le competenze.

Le figure ricercate: un’opportunità per giovani tecnici e specialisti

Il piano di reclutamento interessa diversi profili professionali, offrendo una preziosa opportunità di impiego stabile a giovani laureati e diplomati desiderosi di mettere le proprie capacità al servizio della collettività:

Area dei Funzionari (Laurea): 5 Funzionari tecnici agronomi-forestali.  2 Funzionari tecnici ingegneri.  2 Funzionari amministrativiArea degli Istruttori (Diploma):  3 Istruttori tecnici agrari-forestali.  2 Istruttori tecnici geometri.  1 Istruttore amministrativo .  1 Istruttore informatico. Le nuove risorse andranno ad arricchire e potenziare le competenze operative dell’Agenzia nei settori chiave della prevenzione dei rischi idrogeologici e naturali, della gestione del patrimonio forestale regionale, del supporto informatico e della governance amministrativa.

Selezione trasparente e valorizzazione del merito

I concorsi si svolgeranno mediante procedure selettive improntate ai più rigorosi principi di trasparenza, imparzialità e merito. «Investire nelle persone significa investire nel futuro stesso dell’Umbria», evidenzia la nota dell’Agenzia. «Con queste nuove assunzioni AFoR conferma la volontà di rafforzare il proprio ruolo operativo sul territorio e di attrarre nuove professionalità capaci di contribuire in modo determinante alla crescita, alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’inestimabile patrimonio naturale della nostra regione».

Come e quando presentare la domanda. C’è tempo fino alle ore 23:59 di martedì 27 ottobre 2026per candidarsi. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente in via telematicaattraverso il Portale Nazionale del Reclutamento inPA (www.inpa.gov.it).

Tutti i dettagli sui requisiti d’accesso, le modalità di svolgimento delle prove, le eventuali riserve e le preferenze di legge sono consultabili all’interno dei singoli bandi disponibili sul portale inPA e nella sezione dedicata ai concorsi del sito ufficiale dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (www.afor.umbria.it).

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