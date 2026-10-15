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Ferdinandi vicepresidente Anci nazionale, Patto Avanti: “Un riconoscimento per Perugia e per l’Umbria”

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Perugia, 15 ottobre 2026 – “La notizia della nomina della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, come vicepresidente di Anci nazionale è un grande riconoscimento per Perugia e per tutta l’Umbria, oltre che essere per noi un grande orgoglio. Ferdinandi, con il suo lavoro a Perugia e a Roma, come delegata Anci alle Pari opportunità, famiglie, inclusione e pace, ha lavorato e sta lavorando per la costruzione di una rete solidale capace di rendere le città come luoghi accoglienti, che possano andare incontro ai bisogni dei cittadini e delle cittadine, specialmente i più fragili. Il suo contributo di donna impegnata, con una profonda sensibilità, grande empatia e cultura, saprà fare la differenza, rafforzando il ruolo dei comuni e dando loro gli strumenti di cui necessitano come primo punto di contatto con i cittadini”.

Così in una nota i partiti del Patto avanti.

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Sogepu mette in vendita un immobile nel centro storico di Città di Castello

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Sogepu mette in vendita un immobile nel centro storico di Città di Castello

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