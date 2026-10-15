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Sansepolcro continua a celebrare San Francesco con una rilettura del Polittico del Sassetta

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Venerdì 23 ottobre nella Chiesa di San Francesco l’incontro con la storica dell’arte Machtelt Brüggen Israëls

Nell’anno in cui ricorre l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, Sansepolcro dedica un importante momento di approfondimento a una delle opere più significative della propria storia artistica: il Polittico del Sassetta.

Venerdì 23 ottobre, alle ore 10.30, nella Chiesa di San Francesco, la Fondazione Piero della Francesca promuove l’incontro “Rilettura del Polittico del Sassetta”, a cura della professoressa Machtelt Brüggen Israëls, docente di Storia dell’Arte presso l’Università di Amsterdam.

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore artistico, storico e spirituale di un capolavoro profondamente legato alla nostra città e alla tradizione francescana, attraverso lo sguardo e gli studi di un’autorevole storica dell’arte.

Un appuntamento che unisce arte, fede e memoria, invitandoci a riflettere su un patrimonio culturale che continua a raccontare la storia e l’identità di Sansepolcro.

L’iniziativa si svolge con la partecipazione del Comune di Sansepolcro, della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, del Comitato per i festeggiamenti dell’800esimo anniversario della morte di San Francesco e con il contributo della Regione Toscana.

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