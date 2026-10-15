Sansepolcro continua a celebrare San Francesco con una rilettura del Polittico del Sassetta

Venerdì 23 ottobre nella Chiesa di San Francesco l’incontro con la storica dell’arte Machtelt Brüggen Israëls

Nell’anno in cui ricorre l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, Sansepolcro dedica un importante momento di approfondimento a una delle opere più significative della propria storia artistica: il Polittico del Sassetta.

Venerdì 23 ottobre, alle ore 10.30, nella Chiesa di San Francesco, la Fondazione Piero della Francesca promuove l’incontro “Rilettura del Polittico del Sassetta”, a cura della professoressa Machtelt Brüggen Israëls, docente di Storia dell’Arte presso l’Università di Amsterdam.

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore artistico, storico e spirituale di un capolavoro profondamente legato alla nostra città e alla tradizione francescana, attraverso lo sguardo e gli studi di un’autorevole storica dell’arte.

Un appuntamento che unisce arte, fede e memoria, invitandoci a riflettere su un patrimonio culturale che continua a raccontare la storia e l’identità di Sansepolcro.

L’iniziativa si svolge con la partecipazione del Comune di Sansepolcro, della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, del Comitato per i festeggiamenti dell’800esimo anniversario della morte di San Francesco e con il contributo della Regione Toscana.