Gipsy Fiorucci, nuovo riconoscimento a Venezia: primo premio per “Dea Madre Terra”

L’artista tifernate premiata nella sezione musica e videoclip del Premio internazionale “Laudato Creato”

In concomitanza della mostra del Cinema, nell’ambito delle iniziative del gruppo “Barrett International”, la cantautrice, suonoterapeuta vibrazionale e creatrice di musica trasformativa Gipsy Fiorucci, viene premiata per aver conquistato il primo posto nella la sezione musica e videoclip del premio Internazionale “Laudato Creato” con il mantra universale “Dea Madre Terra” (Alkemic Mantra).

Altro riconoscimento di prestigio per la cantautrice evolutiva e suonoterapeuta vibrazionale tifernate Gipsy Fiorucci che con il progetto “Dea Madre Terra – Alkemic Mantra” ha ricevuto il primo premio lo scorso 11 Settembre a Venezia al Festival “Laudato e Creato” ideato e diretto da Virginia Barrett, che si è svolto in concomitanza della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

L’artista, da sempre impegnata nel sociale e reduce da numerosi premi e riconoscimenti, arriva con la sua voce, il suo messaggio e la sua essenza vibrazionale, anche a Venezia, dove ha ritirato il premio e si è esibita nella performance del Mantra “Dea Madre Terra” durante la cerimonia di premiazione svoltasi presso lo storico e prestigioso “Grand Hotel Palazzo Dei Dogi”.

Un riconoscimento importante per la cantautrice umbra, in una Rassegna internazionale di prestigio che si occupa di premiare personalità che si distinguono per i valori ispirati all’enciclica di “Laudato Sì” di Papa Francesco e al messaggio di San Francesco d’Assisi, nella valorizzazione e nel rispetto di tutto il Creato e di tutti gli esseri viventi, una grande soddisfazione per la stessa che, tra i vari impegni, porta avanti con amore e dedizione anche il progetto “Fiamma Dell’Unicità” per supportare e guidare le nuove generazioni nella riconnessione con i propri doni, talenti e risorse interiori, in un vero percorso evolutivo verso l’autenticità dell’essere.

“Dea Madre Terra” non è solo una canzone ma un vero e proprio progetto rivolto al sociale, un mantra trasformativo dall’essenza atavica e trasformativa che favorisce la riconnessione con la propria matrice animica originaria, avvolgendo l’ascoltatore nell’abbraccio caloroso di Madre Terra e risvegliandone la forza vitale, portando radicamento, centratura e una nuova consapevolezza del proprio valore e del proprio autentico sé; un’opera universale che contribuisce in maniera significativa all’innalzamento vibrazionale che parte da ognuno di noi per poi espandersi vibrando all’unisono con tutto il Creato nel rispetto di Madre Terra e di ogni essere vivente.

Diretto dal filmmaker e cinematographer Riccardo Sarti (Wolf), il videoclip è stato girato nello scenario magico e suggestivo della Pietra Di Bismantova (RE), un luogo avvolto da secoli di folclore e mistero che ispirò Dante Alighieri in alcuni versi della Divina Commedia, per descrivere l’ascesa impervia del Monte Del Purgatorio.

Un vero teatro a cielo aperto di immagini eteree e suggestioni in cui immergersi per ammirare e celebrare la maestosa bellezza del Creato che circonda la nostra esistenza e favorire al tempo stesso profonda pace e armonia interiore.

Un progetto dal nobile intento che racchiude una preziosa missione vibrazionale da divulgare al massimo per vibrare all’unisono nell’amore incondizionato, nell’empatia e nel respiro di Madre Terra… da Anima ad Anima…