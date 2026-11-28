Città di Castello

Nuovo corso semicollettivo di musicoterapia alla Scuola comunale di musica "Giacomo Puccini", con Inner Wheel e I Fiori di Lillà. Prima lezione di prova lunedì 30 novembre alle 15 in biblioteca.

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 11:30

La Scuola comunale di musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello apre un corso di musicoterapia. Si parte lunedì 30 novembre alle 15 con una lezione gratuita di prova nella sala Rossi Monti della Biblioteca comunale Carducci. Poi l’appuntamento sarà ogni lunedì, sempre dalle 15.

È la novità dell’anno scolastico 2026/2027: un corso semicollettivo aperto a chiunque voglia usare la musica come strumento di espressione e creatività. Il Comune lo ha progettato insieme all’Inner Wheel Club di Città di Castello e all’associazione di volontariato I Fiori di Lillà, che hanno contribuito anche con una sponsorizzazione.

«La Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” si implementa di un nuovo corso, reso possibile anche grazie alla vicinanza e al sostegno dei soggetti del territorio», spiega l’assessore alla Cultura Michela Botteghi. La proposta, aggiunge, «è stata estesa anche agli istituti scolastici del territorio, con i quali sono in corso di definizione le modalità di collaborazione».

Per iscriversi bisogna compilare il modulo online disponibile a questo link: https://sl1nk.com/xajhtk8. Informazioni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai numeri 075 8529284, 075 8523171 e 075 8529612, oppure all’indirizzo scuolamusica@comune.cittadicastello.pg.it.