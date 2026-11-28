Città di Castello

di Michele Tanzi · 28 Novembre 2026, 11:30

Sagome a forma di piedini e segnalibri pieni di disegni. È il regalo che ieri mattina gli alunni del 2° Circolo Didattico di Città di Castello hanno portato all’ospedale cittadino, per i bambini ricoverati in Pediatria.

L’iniziativa si chiama “Una luce sui diritti” ed è legata alla Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa da Unicef. L’hanno realizzata le classi quarte e quinte, sezioni A e B, della scuola primaria “La Tina”, insieme alle quarte e quinte del plesso di Pieve delle Rose.

Sui lavori i bambini hanno scritto messaggi e disegnato i valori al centro della giornata: pace, libertà, amore, solidarietà, rispetto e il diritto a crescere felici.

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Prima della consegna gli alunni hanno cantato due brani dedicati alla pace, ai diritti e alla speranza, davanti al personale dell’ospedale e ai presenti. Sagome e segnalibri sono stati affidati agli operatori sanitari, che li hanno poi consegnati ai piccoli pazienti ricoverati in questi giorni nel reparto.

La direzione aziendale e la direzione di presidio dell’ospedale hanno ringraziato il dirigente scolastico, gli insegnanti e soprattutto i bambini. Il loro è un gesto pensato per far sentire meno soli i più piccoli nei momenti più difficili.