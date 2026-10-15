Monte Santa Maria Tiberina, due giorni per vivere la XXIX Festa d’Autunno

Il 17 e 18 ottobre il borgo torna a celebrare i sapori del bosco, l’artigianato e le tradizioni del territorio tra degustazioni, spettacoli e rievocazioni storiche

L’autunno arriva nel borgo di Monte Santa Maria Tiberina con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna infatti la XXIX Festa d’Autunno, due giornate dedicate ai prodotti del bosco, all’artigianato locale, alla gastronomia e alle tradizioni del territorio.

Una festa che ogni anno riesce a mettere insieme il fascino del borgo e i sapori della stagione, creando un’occasione per stare insieme e riscoprire alcune delle espressioni più caratteristiche della cultura locale.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Monte Santa Maria Tiberina, con il sostegno del Comune e nell’ambito delle attività del Gruppo di Azione Locale Alta Umbria.

Il programma prenderà il via sabato 17 ottobre alle 16, con l’inaugurazione istituzionale della Festa d’Autunno e l’apertura dell’esposizione dedicata ai prodotti tipici e all’artigianato locale, allestita all’interno del Castello Bourbon.

Alle 17 il borgo sarà animato dagli artisti di strada e dal circo Sonambulos, insieme alla musica e al folklore. Alle 19 aprirà la Taverna del Gatto, dove sarà possibile assaggiare piatti della tradizione locale. La serata proseguirà alle 20 con gli artisti di strada e il Gruppo Sonoro Indipendente.

La festa continuerà domenica 18 ottobre a partire dalle 10, quando riaprirà l’esposizione dei prodotti tipici e dell’artigianato all’interno del Castello Bourbon.

Alle 12 sarà nuovamente aperta la Taverna del Gatto, mentre per tutta la giornata sono previsti spettacoli e animazione con il circo Sonambulos e la musica della Funkuantobasta Marching Band. Non mancherà inoltre la sfilata per le vie del paese curata dal Gruppo Sbandieratori di Castiglion Fiorentino.

Alle 18.30 la Taverna del Gatto tornerà ad accogliere il pubblico per l’ultimo appuntamento gastronomico della giornata.

Due giorni nei quali il protagonista sarà soprattutto il territorio, raccontato attraverso i suoi prodotti, i sapori, i mestieri e le tradizioni, ma anche attraverso spettacoli e momenti capaci di coinvolgere visitatori di tutte le età.

La Festa d’Autunno rappresenta ormai un appuntamento consolidato per Monte Santa Maria Tiberina e un’occasione per vivere il borgo in una delle stagioni più suggestive dell’anno, tra i colori dell’autunno e le atmosfere del piccolo centro storico.

📅 17 e 18 ottobre 2026

📍 Monte Santa Maria Tiberina

🌰 XXIX Festa d’Autunno

🍂 Prodotti del bosco, artigianato, gastronomia, cultura e spettacoli

📞 Info e prenotazioni: 342 702 9496