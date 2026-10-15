Sogepu mette in vendita un immobile nel centro storico di Città di Castello

Pubblicato l’avviso esplorativo: base d’asta di 70mila euro. Manifestazioni di interesse entro il 29 ottobre
Sogepu ha pubblicato un avviso esplorativo per la vendita di un’unità immobiliare situata nel centro storico di Città di Castello, in via Guglielmo Marconi 19, all’angolo con via del Modello.
Il prezzo base indicato nell’avviso è di 70.000 euro.
Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro giovedì 29 ottobre 2026, inviandola tramite PEC all’indirizzo protocollo@sogepu.it e utilizzando il modulo allegato all’avviso.
La documentazione completa e le modalità di partecipazione sono disponibili sul portale della trasparenza di Sogepu.
L’avviso rappresenta una prima fase esplorativa finalizzata a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per l’immobile.
Scadenza: giovedì 29 ottobre 2026
Prezzo base: 70.000 euro
Immobile: via Guglielmo Marconi 19, Città di Castello
PEC: protocollo@sogepu.it