Super Civm: Michele Gregori chiude il 2026 agonistico in Sardegna, con obiettivo il primo posto di classe alla Alghero-Scala Piccada 

Chiusura di stagione agonistica 2026 in Sardegna per Michele Gregori, che nel fine settimana prenderà parte alla 64esima edizione della Alghero-Scala Piccada, tappa di Super Civm che si disputa su impegnativo tracciato di 6285 metri da coprire due volte. Al volante della sua Nova Proto NP03 con guida centrale, classe fino a 1150 di cilindrata del gruppo E2SC-SS, il pilota di Pieve Santo Stefano tenterà di realizzare quell’obiettivo che gli è sfuggito nella passata edizione. “Al termine di gara 1 ero in testa con lo stesso tempo al centesimo di Damiano Schena e davanti per pochissimo a Filippo Ferretti – ricorda Gregori – poi nella seconda salita sono andato lungo in una curva e il primo posto di classe è sfumato. Ora ci riprovo”. E ci sarà ancora Schena, al volante della stessa vettura, come avversario da tenere d’occhio (non dimenticando gli altri), mentre Ferretti gareggia stavolta nella classe fino a 2000 con la Wolf GB08 Mistral. Insomma, le possibilità di chiudere con un eccellente risultato ci sono tutte per Gregori, sempre più a suo agio con la nuova vettura arrivata in giugno e che gli ha permesso di migliorare le prestazioni nelle gare di Super Salita. Il programma di Alghero prevede per venerdì 16 ottobre le verifiche sportive, amministrative e tecniche dalle 9.30 alle 17, per sabato 17 le due sessioni di prove ufficiali a partire dalle 9 e per domenica lo svolgimento della competizione, con il via di gara 1 sempre alle 9 e quello di gara 2 a seguire.