Città di Castello, Retrò torna con oltre 120 espositori: centro storico pronto a riempirsi di bancarelle

CITTÀ DI CASTELLO – Retrò torna domenica 18 ottobre e lo fa con oltre 120 espositori. Tutti gli spazi disponibili sono stati assegnati e il centro storico di Città di Castello si prepara ad accogliere ancora una volta gli appassionati di antiquariato, vintage e collezionismo, ma anche chi vuole semplicemente trascorrere qualche ora passeggiando tra le bancarelle.

Dopo i buoni risultati dei mesi estivi, anche il primo appuntamento autunnale si presenta con numeri importanti. I banchi saranno sistemati nelle consuete vie e piazze del centro, da piazza Matteotti a Largo Gildoni, passando per via Mario Angeloni, piazza Fanti, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e piazza Gabriotti.

Come sempre, ce ne sarà per tutti i gusti. Dai mobili antichi agli oggetti che hanno segnato epoche passate, dai libri alle monete, fino ai francobolli e ai tanti pezzi da collezione. C’è chi arriva a Retrò perché cerca qualcosa in particolare, chi conosce ormai gli espositori e chi invece si ferma davanti a un banco soltanto perché ha visto un oggetto che gli ricorda qualcosa.

È anche questo il motivo per cui il mercatino continua a funzionare dopo tanti anni. Nato nel 1984, Retrò è diventato un appuntamento fisso della terza domenica del mese e continua a richiamare operatori da buona parte del Centro e Nord Italia.

I numeri lo confermano. La presenza media degli espositori è arrivata a quota 115, con alcune edizioni che hanno superato i 130 banchi. Un andamento positivo, con una partecipazione cresciuta rispetto agli anni passati.

Soddisfatta l’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, che guarda con fiducia anche a questa nuova stagione.

«Si riparte con la prima edizione autunnale dopo una calda estate ricca di consensi e presenze per Retrò, che davvero non sente il peso degli anni, oltre 40, e mantiene sempre inalterato il fascino e gradimento di tutti italiani e stranieri».

Guerri ha voluto ringraziare anche il personale degli uffici comunali e la Polizia Locale per il lavoro necessario a organizzare ogni mese la manifestazione.

Retrò, però, non è soltanto il mercatino. Per chi arriva da fuori è anche una buona occasione per conoscere Città di Castello, visitare i suoi palazzi storici, la Pinacoteca e la Fondazione Burri, oppure fermarsi a pranzo in uno dei ristoranti del centro. E con l’arrivo dell’autunno, sulle tavole torna anche il tartufo, uno dei prodotti più conosciuti e apprezzati del territorio.

Per quanto riguarda la viabilità, domenica 18 ottobre, dalle 6 alle 20, sarà vietato il transito anche ai mezzi autorizzati in piazza Matteotti, piazza Fanti e nel tratto di piazza Gabriotti compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere.

Divieto di sosta anche in piazza Fanti e piazza Costa, dove potranno accedere gli espositori per le operazioni di carico e scarico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 075 8554922 e 075 8529254 oppure scrivere a turismo@comune.cittadicastello.pg.it.