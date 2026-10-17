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Rebecca Mancini è campionessa italiana di natural bodybuilding

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Il 10 ottobre, a Firenze, il primo posto della categoria Physically Challenged Open ai Campionati Nazionali NBFI è andato a una ragazza di Città di Castello. Rebecca Mancini ha vinto il titolo italiano a poche settimane dal suo esordio, a settembre, sul palco del Teatro Italia di Roma per il Grand Prix Rome Natural Gladiator.

A prepararla sono stati il coach Nicolas Paiardini e il nutrizionista Alessio Chialli. Paiardini parla di un percorso che va oltre la gara: Rebecca, racconta, ha trovato nello sport un modo per stare meglio, nel corpo e nella testa, nonostante le difficoltà che la vita le ha messo davanti. «Non ha mai smesso di credere in sé stessa. L’ha fatto con il sorriso e lavorando sodo».

Chialli la conosce bene. «Non le serviva un piano da seguire, ma persone che la capissero e condividessero con lei paure, insicurezze e passione. Sapevamo che sarebbe stata dura. Noi ci abbiamo sempre creduto, ma a dimostrarlo a tutti è stata lei».

Rebecca non ha intenzione di fermarsi. «È un sogno che si è avverato e che va avanti. Ce la metterò tutta per arrivare ad altri traguardi». Poi i ringraziamenti: alla famiglia, ai coach e alle amiche Carmela e Soleide, che l’hanno accompagnata sia a Roma che a Firenze.

Anche il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport Riccardo Carletti le hanno fatto arrivare i complimenti per il titolo conquistato.

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