Altotevere, domenica si comincia. Bigi: «Vogliamo conquistare anche il pubblico»

Alle 18, a San Giustino, l’esordio in Serie A3 contro Acqui Terme. L’amministratore delegato biancazzurro parla delle aspettative per il campionato e invita i tifosi a sostenere la squadra.

SAN GIUSTINO – Cinque stagioni consecutive in Serie A3 non sono poche. L’ErmGroup Altotevere si prepara a cominciare un altro campionato nazionale e lo farà domenica 18 ottobre, alle 18, davanti al proprio pubblico. A San Giustino arriva la Negrini Cte Acqui Terme, una delle formazioni che si candidano a occupare le posizioni alte della classifica.

La preparazione è finita, le amichevoli anche. Adesso si comincia a fare sul serio e c’è curiosità per vedere come si comporterà la squadra biancazzurra. Le aspettative della società sono importanti, anche se nessuno si nasconde le difficoltà di un campionato nel quale ogni partita avrà il suo peso.

Claudio Bigi, amministratore delegato dell’Altotevere, aspetta l’esordio con fiducia.

«C’è voglia di vedere la squadra alla prova e di cominciare a dare concretezza al lavoro svolto in preparazione. Sappiamo che ci sarà da lottare e che la continuità farà la differenza, ma vogliamo affrontare questa stagione con la convinzione di poterci ritagliare un ruolo importante».

Bigi chiede ai giocatori soprattutto carattere. Vincere conta, naturalmente, ma nell’arco di un campionato ci saranno anche giornate difficili. Ed è proprio in quelle occasioni che una squadra deve dimostrare quanto vale.

«La nostra ambizione è quella di crescere e di competere, alzando ogni giorno il livello del nostro lavoro. Questo significa cercare il risultato, certamente, ma anche costruire una squadra capace di reagire nei momenti difficili, di giocare con coraggio e di dare tutto fino all’ultimo pallone».

C’è poi una questione alla quale la società tiene molto: il pubblico. San Giustino e l’Alta Valle del Tevere hanno una lunga tradizione nella pallavolo e Bigi vorrebbe vedere sempre più persone sugli spalti, a cominciare proprio da domenica.

«L’Altotevere rappresenta un territorio che conosce la pallavolo, la ama e sa riconoscere l’impegno. Vogliamo rafforzare questo legame e fare in modo che il palazzetto diventi sempre più un punto di ritrovo, un appuntamento atteso da chi ci segue da anni e da chi verrà a vederci per la prima volta».

Non è soltanto una questione di presenze. Bigi vorrebbe che la gente tornasse a sentirsi parte della squadra, che le famiglie portassero i ragazzi al palazzetto e che anche chi si è allontanato negli ultimi anni ritrovasse il piacere di seguire una partita.

«Sappiamo che l’affetto e la fiducia si coltivano nel tempo: tocca a noi dare alle persone un motivo per tornare, attraverso il gioco, la disponibilità e il modo in cui onoriamo questa maglia».

Il primo appuntamento, intanto, è di quelli impegnativi. Acqui Terme rappresenta subito un avversario importante e l’Altotevere dovrà farsi trovare pronta.

Prima di lasciare spazio al campo, Bigi rivolge un ultimo invito ai tifosi.

«Chiediamo loro di accompagnarci fin da domenica, con il loro entusiasmo e la loro partecipazione. Noi vogliamo ripagarli con una squadra nella quale riconoscersi e con la volontà di puntare sempre più in alto».

Domenica alle 18 il primo fischio. Per l’Altotevere comincia un’altra stagione in Serie A3, con la voglia di fare bene e, possibilmente, con un palazzetto sempre più pieno.