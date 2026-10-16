Dario Fabbri a Città di Castello: la geopolitica incontra la solidarietà

Il 30 ottobre al Teatro degli Illuminati l’incontro “Dove vanno i popoli, dove va il mondo” promosso dal Rotary Club. Biglietti in vendita dal 21 ottobre: l’intero incasso sarà destinato ai service sociali

CITTÀ DI CASTELLO – Capire meglio il mondo nel quale viviamo, le trasformazioni che lo attraversano e gli equilibri che stanno cambiando. Ma farlo, allo stesso tempo, trasformando una serata di approfondimento in un aiuto concreto per la comunità.

È questo il senso dell’appuntamento che venerdì 30 ottobre alle 21 porterà Dario Fabbri sul palco del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, per l’incontro “Dove vanno i popoli, dove va il mondo”, organizzato dal Rotary Club di Città di Castello.

Una serata dedicata alla geopolitica e agli scenari internazionali, affidata a uno dei più conosciuti interpreti italiani di questi temi. Fabbri è direttore del mensile Domino e della relativa scuola di geopolitica ed è stato consigliere scientifico e coordinatore per l’America di Limes. È autore, tra gli altri, dei volumi “Geopolitica umana” e “Sotto la pelle del mondo”.

La sua capacità divulgativa sarà al servizio di una riflessione sui grandi cambiamenti che stanno interessando il mondo, sulle identità dei popoli e sui nuovi equilibri internazionali, cercando di rendere comprensibili anche questioni particolarmente complesse.

Ma l’incontro avrà anche un secondo significato, altrettanto importante.

Il Rotary ha infatti scelto di legare l’iniziativa alla propria attività di service: l’intero incasso della serata sarà destinato ai progetti sociali del Club per l’anno rotariano 2026-2027, nell’ambito del programma “INCLUDENDO per un impatto duraturo”, promosso dalla presidenza di Enzo Faloci.

L’idea è quindi quella di unire cultura e solidarietà: offrire alla città un’occasione di confronto su temi di grande attualità e, allo stesso tempo, trasformare la partecipazione del pubblico in un sostegno concreto alle attività sociali del Rotary.

Il biglietto costerà 25 euro e sarà disponibile a partire da mercoledì 21 ottobre 2026.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno finanziario del main sponsor C.E.S.A. Srl, che il Rotary Club ringrazia per il contributo.

Un appuntamento che mette insieme una personalità di rilievo nel campo della geopolitica, un luogo simbolo della cultura cittadina e un obiettivo concreto: conoscere meglio ciò che accade nel mondo e, nello stesso tempo, fare qualcosa di utile per chi vive nella propria comunità.

📅 Venerdì 30 ottobre 2026 – ore 21.00

📍 Teatro degli Illuminati – Città di Castello, via Fucci 14

🎟️ Biglietti disponibili dal 21 ottobre

💶 Costo: 25 euro

❤️ L’intero incasso sarà destinato ai service sociali del Rotary Club