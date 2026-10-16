“Cena con delitto”, il Lions Club Città di Castello Tiferno torna in scena per la solidarietà

Sabato 7 novembre la terza edizione dell’iniziativa: il ricavato sarà devoluto all’APS Il Mosaico 2.0 per sostenere progetti dedicati all’autismo e all’inclusione sociale

Una serata per divertirsi, stare insieme e, soprattutto, trasformare la partecipazione in un aiuto concreto. Il Lions Club Città di Castello Tiferno propone la terza edizione della “Cena con delitto”, iniziativa ormai entrata tra gli appuntamenti del Club dedicati alla solidarietà.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 novembre alle ore 20.30 al Ristorante Pizzeria Green, in località Uliano 3, a San Giustino.

La formula è quella della cena con delitto, tra indizi, personaggi, colpi di scena e la possibilità per i partecipanti di provare a ricostruire la vicenda e arrivare alla soluzione del mistero. Una serata pensata quindi per unire convivialità e divertimento a una finalità molto concreta.

Il ricavato dell’evento sarà infatti interamente devoluto all’APS Il Mosaico 2.0, a sostegno del finanziamento di progetti dedicati all’autismo e all’inclusione sociale.

È proprio questo l’aspetto che accompagna l’iniziativa del Lions: creare occasioni nelle quali il piacere di trascorrere una serata insieme possa diventare anche una risorsa per sostenere realtà impegnate quotidianamente sul territorio.

Il costo della cena è di 45 euro.

Per partecipare è possibile prenotare contattando Anna al 366 506 5543 oppure Elisa al 340 838 0646.

Una terza edizione che conferma quindi lo spirito con cui il Lions Club Città di Castello Tiferno porta avanti le proprie iniziative: divertirsi, condividere e fare del bene, con la solidarietà al centro della serata.

📅 Sabato 7 novembre 2026 – ore 20.30

📍 Ristorante Pizzeria Green – Località Uliano 3, San Giustino

🎭 Cena con delitto – III edizione

💶 45 euro

❤️ Ricavato interamente destinato all’APS Il Mosaico 2.0

📞 Prenotazioni: Anna 366 506 5543 – Elisa 340 838 0646