Umbertide, la Scuola Garibaldi si illumina di rosso per la Giornata nazionale dell’Afasia

Sabato 17 ottobre il Comune aderisce alla campagna “Illuminiamo le città” promossa da A.IT.A. Umbria

Un gesto semplice, ma con un messaggio preciso. In occasione della 19ª Giornata Nazionale dell’Afasia, che si celebra sabato 17 ottobre, il Comune di Umbertide aderisce alla campagna nazionale “Illuminiamo le città”, promossa dall’Associazione Italiana Afasici (A.IT.A.) della Regione Umbria.

Nella serata di sabato la Scuola Garibaldi si illuminerà di rosso, il colore scelto per l’iniziativa, per richiamare l’attenzione della comunità su una condizione che può cambiare profondamente la vita delle persone che ne vengono colpite.

L’afasia è un disturbo acquisito del linguaggio che può manifestarsi in seguito a lesioni cerebrali provocate, tra le altre cause, da ictus, traumi cranici, tumori o encefaliti.

A.IT.A. Umbria è un’associazione di volontariato senza fini di lucro che rappresenta un punto di riferimento per le persone con afasia e per i loro familiari. La sua attività è rivolta anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle necessità riabilitative e sociali delle persone afasiche e sull’importanza di favorirne l’integrazione.

L’illuminazione della Scuola Garibaldi vuole quindi essere soprattutto un invito a conoscere e non dimenticare. Dietro l’afasia ci sono persone che ogni giorno devono affrontare difficoltà nella comunicazione e famiglie che spesso si trovano a confrontarsi con un cambiamento improvviso e complesso.

Per l’Amministrazione comunale di Umbertide, aderire alla campagna significa dare visibilità a un tema legato alla salute, al benessere e all’inclusione, trasformando un edificio pubblico illuminato di rosso in un segnale rivolto a tutta la cittadinanza.

Un gesto simbolico, dunque, ma capace di accendere l’attenzione su una realtà che spesso rimane poco conosciuta.

Sabato sera Umbertide si illuminerà di rosso per l’afasia, per le persone che la vivono e per le loro famiglie.