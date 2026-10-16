Unitre Città di Castello, il Neorealismo unisce generazioni: studenti e “senior” insieme tra cinema e formazione

Grande partecipazione ai tre incontri con Mauro Silvestrini. Dal 21 ottobre al Nuovo Cinema Castello il percorso prosegue con la proiezione dei grandi film del Neorealismo

Il cinema può diventare anche un modo per mettere in contatto generazioni diverse. È quello che è successo nelle ultime settimane all’Unitre di Città di Castello, dove il percorso dedicato al Neorealismo ha visto seduti insieme gli associati e numerosi studenti e studentesse del Liceo “Plinio il Giovane”.

Giovedì 15 ottobre, con l’incontro condotto da Mauro Silvestrini sul tema “I film del Neorealismo”, si è conclusa la prima parte del percorso organizzato dall’Università della Terza Età.

Tre appuntamenti, a cadenza settimanale, che hanno registrato una partecipazione significativa e soprattutto hanno creato un confronto tra persone appartenenti a generazioni differenti, unite dalla curiosità e dalla voglia di conoscere meglio una delle stagioni più importanti della storia del cinema italiano.

«È una grande soddisfazione per la nostra Unitre aver promosso un’attività intergenerazionale – sottolinea la presidente Nadia Marconi – che ha permesso di far incontrare giovani studenti con noi “senior”, per un reciproco scambio di esperienze e conoscenze».

La presidente ha voluto ringraziare in particolare gli studenti che hanno partecipato, i loro insegnanti e la dirigente scolastica Marta Boriosi per aver accolto l’iniziativa.

Il progetto, però, non si ferma alle lezioni.

Da mercoledì 21 ottobre, infatti, il percorso dedicato al Neorealismo entrerà nella sua seconda fase con la proiezione dei grandi film di questo filone cinematografico, in programma ogni mercoledì alle 16 al Nuovo Cinema Castello.

La visione sarà aperta a tutti, con un biglietto d’ingresso di 5 euro. Il primo appuntamento sarà dedicato a “Roma città aperta”, capolavoro di Roberto Rossellini e uno dei film simbolo del Neorealismo italiano.

Una settimana ricca di appuntamenti

Intanto proseguono le attività dell’Anno Accademico 2026-2027 dell’Unitre tifernate, con un calendario che nella prossima settimana propone numerosi corsi e incontri.

Lunedì 19 ottobre spazio a Tai Chi, disegno e pittura e Club della lettura.

Martedì 20 ottobre sono in programma educazione motoria, A.F.A., inglese di primo e secondo livello e spagnolo.

Mercoledì 21 ottobre si terranno i corsi di avviamento al Pilates e Tai Chi, oltre alla prima proiezione del ciclo sul Neorealismo.

Giovedì 22 ottobre torna l’educazione motoria, mentre alle 16 la tradizionale “Lezione del giovedì” ospiterà Mattea Fo e Stefano Bertea, che parleranno di “Ereditare il conflitto nel teatro di Dario Fo e Franca Rame”.

Venerdì 23 ottobre, infine, sono previsti gli appuntamenti con A.F.A., “La poesia è accessibile a tutti?”, con Piero Taverniti, e Cittadinanza digitale, con Romano Vibi.

Un programma che conferma la vocazione dell’Unitre a proporre occasioni di formazione e confronto su temi molto diversi, mantenendo al centro la partecipazione e la possibilità di imparare a ogni età.

E il successo del percorso sul Neorealismo aggiunge un elemento particolarmente significativo: quando la cultura riesce a far dialogare giovani e adulti, il valore dell’esperienza diventa davvero condiviso.