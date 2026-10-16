Città di Castello, esperti a confronto sull’ictus: sabato il convegno di A.L.I.CE.

Dalla prevenzione alla diagnosi, dalle nuove terapie alla riabilitazione: una mattinata dedicata alla conoscenza e alla gestione dell’ictus

CITTÀ DI CASTELLO – Parlare di ictus significa parlare prima di tutto di prevenzione, tempestività e continuità delle cure. Sono questi i temi al centro del convegno “Novità sull’ictus cerebrale – Fattori di rischio, diagnosi e terapia”, organizzato da A.L.I.CE. – Associazione Lotta Ictus Cerebrale, Sezione di Città di Castello Odv, con il patrocinio del Comune di Città di Castello.

L’appuntamento è in programma sabato 17 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30, nell’Edificio Link 2 dell’Università degli Studi Link, in via Carlo Marx 24.

Una mattinata nella quale specialisti e professionisti sanitari affronteranno diversi aspetti di una patologia che richiede interventi rapidi e un percorso di cura che non si esaurisce con la fase dell’emergenza.

Si partirà dai principali fattori di rischio, con approfondimenti dedicati a ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, diabete, malattia renale e fibrillazione atriale. Spazio quindi alla diagnosi e alle più recenti strategie terapeutiche, con interventi dedicati alla stenosi carotidea asintomatica, alla gestione dell’ictus ischemico e alle terapie trombolitiche e antiaggreganti.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche all’ictus emorragico, alla neurochirurgia e al lavoro dell’équipe multidisciplinare.

Perché dopo la fase acuta comincia un’altra parte fondamentale del percorso. Il convegno parlerà infatti anche di continuità assistenziale, ruolo del caregiver e attività fisica adattata, elementi importanti nel percorso di recupero e nella presa in carico della persona colpita da ictus.

Tra gli interventi è previsto anche quello della dottoressa Matilde Torcolacci, fisioterapista di A.L.I.CE. Sezione di Città di Castello, che approfondirà proprio il tema dell’attività fisica adattata.

Il programma coinvolgerà diverse professionalità, a sottolineare quanto la gestione dell’ictus richieda un lavoro coordinato tra medici, infermieri, fisioterapisti e altre figure sanitarie, dall’emergenza fino alla riabilitazione.

Per A.L.I.CE. Città di Castello, promuovere occasioni di formazione e confronto significa anche contribuire a far crescere la consapevolezza su una patologia nella quale riconoscere i fattori di rischio, intervenire rapidamente e garantire la continuità delle cure può fare la differenza.

Il convegno è aperto a tutti gli interessati e non è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa è inoltre un corso accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie.

📅 Sabato 17 ottobre 2026

⏰ 8.30 – 13.30

📍 Università degli Studi Link – Edificio Link 2, via Carlo Marx 24, Città di Castello

🎟️ Ingresso libero, senza prenotazione

🩺 Corso accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie