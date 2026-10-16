Al via la “Festa dell’Unità Provinciale di Perugia”. Tre piazze e due giorni tra politica, comunità e borghi dell’Alto Tevere

L’appuntamento è per il 24 e 25 ottobre a Montone, Citerna e Umbertide. Un’edizione itinerante dal claim “Tre piazze, una grande festa” per rimettere al centro i territori, l’ascolto delle persone e la partecipazione democratica.

Tornare nelle piazze, vivere i borghi e le città, stare in mezzo alla gente per far sentire la forza di una comunità viva e reattiva. Con questa urgenza di presenza e confronto nasce la Festa dell’Unità Provinciale di Perugia, che con la sua “Edizione Zero” intende dare il via a un nuovo ciclo di feste di popolo e dibattito politico.

“La festa va dove c’è più bisogno di andare – sottolinea Anna Maria Massai, responsabile Feste dell’Unità della Segreteria Provinciale di Perugia -. La scelta dell’Alto Tevere per questa edizione itinerante nasce dalla volontà precisa di portare la buona politica nei luoghi in cui vivono i cittadini, ascoltando da vicino le loro istanze e le esigenze quotidiane. Toccheremo Montone, Citerna e Umbertide, realtà fondamentali dove amministriamo e contesti in cui intendiamo consolidare e rafforzare la presenza del Partito Democratico. Le Feste dell’Unità sono da sempre un grande presidio democratico e sociale e spostarsi sul territorio significa dimostrare con i fatti che per noi non esistono periferie o comunità di serie B, ma un’unica grande rete federativa che cresce ascoltando e valorizzando ogni singolo circolo e ogni singolo comune”.

Il claim scelto per la due giorni, “Tre piazze, una grande festa”, evidenzia proprio la struttura diffusa dell’iniziativa, pensata per mettere in connessione le diverse anime del territorio. Un programma ricco di momenti politici e di approfondimento su temi cruciali, dalla sanità ai fondi europei, dallo spopolamento dei borghi al lavoro, ma sapientemente accompagnato dalla convivialità, dai pranzi e dalle cene insieme.

“Perché accanto alla discussione, all’analisi dell’agenda amministrativa e alle risposte da dare ai problemi reali – rimarca il segretario provinciale del PD di Perugia Lodovico Baldini – vogliamo ribadire con orgoglio il valore profondo e insostituibile dello stare insieme. In un’epoca segnata dall’individualismo e dalla frammentazione, la Festa dell’Unità torna a essere il punto di riferimento della nostra comunità, il luogo in cui iscritti, militanti, simpatizzanti e cittadini possono ritrovarsi a guardarsi negli occhi, mangiare un boccone insieme e condividere idee e speranze. La partecipazione politica autentica nasce dalla fiducia reciproca e dal senso di appartenenza: è questa la nostra forza ed è da qui che parte la nostra alternativa per il futuro dell’Umbria”.

IL PROGRAMMA

La manifestazione prenderà il via sabato 24 ottobre alle ore 17:30 a Montone, presso l’Auditorium San Fedele, con il primo appuntamento dal titolo “Il futuro parte da qui. Borghi, comunità e nuove opportunità”. Un focus dedicato al riscatto delle piccole realtà locali, al diritto di restare per i giovani e le donne, alla scuola, al lavoro e al ruolo decisivo dei fondi europei di coesione. L’incontro, coordinato da Anna Maria Massai della segreteria provinciale del Pd di Perugia, si aprirà con le riflessioni di Niccolò Ragni, i saluti del segretario PD locale Maurizio Cacciamani e del sindaco di Montone Mirco Rinaldi, seguiti dall’introduzione di Gabriele Palandruzzi. Tra i relatori interverranno Sarah Bistocchi, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Francesca Pasquino, capogruppo Pd Provincia di Perugia, Camilla Laureti, Vicepresidente del Gruppo S&D al Parlamento Europeo e il segretario provinciale Lodovico Baldini, prima delle conclusioni affidate a Massimo Alunni Proietti.

La giornata di domenica 25 ottobre si aprirà a Citerna (frazione di Pistrino) presso l’Area attrezzata Cà del Benno, con il momento conviviale delle ore 12:30 per il pranzo, a cui farà seguito alle ore 14:00 il dibattito su “I diritti non hanno confini. Sanità, equità e coesione sociale”. Un confronto centrale sulla difesa del Servizio Sanitario Nazionale, sulla sanità pubblica e sulla lotta alle disuguaglianze territoriali che sarà coordinato da Anna Maria Massai. Dopo i saluti di Federico Balducci e l’introduzione della consigliera comunale Cristina Trappini, la parola passerà a Lodovico Baldini, a Cristian Betti, Capogruppo PD in Consiglio Regionale, alla segretaria PD di Citerna Benedetta Barberi Nucci, alla consigliera regionale Letizia Michelini e all’eurodeputato Matteo Ricci, Vicepresidente della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo. I lavori si chiuderanno con l’intervento del segretario regionale PD Umbria Damiano Bernardini.

Il percorso itinerante della festa si concluderà sempre domenica 25 ottobre alle ore 17:30 ad Umbertide, nella cornice delle Cantine Blasi, con l’incontro “Dalle risorse ai risultati. Investimenti, sviluppo e futuro dell’Umbria”, al quale farà seguito la cena conclusiva. L’iniziativa, coordinata da Anna Maria Massai e introdotta da Antonello Faloci, vedrà la partecipazione del segretario PD di Umbertide Filippo Corbucci, di Lodovico Baldini, della consigliera regionale Letizia Michelini, del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e del segretario regionale Damiano Bernardini. Le conclusioni politiche della festa saranno affidate a Nicola Zingaretti, Capodelegazione PD al Parlamento Europeo.