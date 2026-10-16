San Giustino, Sapori & Mestieri: venerdì spazio ai funghi tra conoscenza, cucina e tradizione

Al Museo del Tabacco il convegno “L’importanza di riconoscere i funghi e come cucinarli”. In programma anche gastronomia, musica e il torneo di Scala 40

Una giornata dedicata ai sapori del territorio e alle tradizioni, ma anche alla conoscenza e alla sicurezza. Nell’ambito della fiera “Sapori & Mestieri”, venerdì 23 ottobre San Giustino propone un programma che avrà nei funghi uno dei suoi protagonisti.

L’appuntamento più importante sarà alle 17.30 al Museo del Tabacco, con il convegno “L’importanza di riconoscere i funghi e come cucinarli”, organizzato a cura dell’associazione La Bresadola di Pieve Santo Stefano.

Un incontro pensato per approfondire un tema che ogni autunno torna particolarmente attuale: imparare a riconoscere correttamente le diverse specie, distinguendo quelle commestibili da quelle tossiche, e scoprire allo stesso tempo come portare i funghi in tavola valorizzandone caratteristiche e proprietà.

Ad approfondire gli aspetti micologici sarà il dottor Arman Palazzeschi, micologo, che parlerà delle differenze tra le principali specie commestibili e tossiche.

Il professor Emanuele Ascani, dell’Istituto Alberghiero Cavallotti, porterà invece l’attenzione sul rapporto tra boschi e cucina, con un intervento dedicato al ruolo dei funghi nella storia della cucina umbra.

A completare il convegno sarà la dottoressa Silvia Liqi, biologa nutrizionista, che parlerà di funghi, nutrienti, composti bioattivi e del rapporto tra alimentazione e salute.

La giornata non sarà però soltanto un momento di approfondimento. Dalle 18, in piazza della Stazione, aprirà lo stand gastronomico “Il Ristoro”, mentre alle 19 sarà la volta della musica live e da ballo con l’Orchestra Un’Aria Nuova.

La serata proseguirà poi alle 21 al CVA di San Giustino, dove è in programma il Torneo di Scala 40.

Un venerdì quindi pensato per mettere insieme diversi aspetti della tradizione locale: la conoscenza del patrimonio naturale, la gastronomia, la musica e la voglia di stare insieme.

Il convegno sui funghi rappresenta in particolare un’occasione per ricordare quanto sia importante avvicinarsi alla raccolta con conoscenza e consapevolezza, perché nel bosco non basta riconoscere ciò che si cerca: bisogna anche saper distinguere con certezza le specie e affidarsi, quando necessario, agli esperti.

📅 Venerdì 23 ottobre 2026

🍄 17.30 – Convegno “L’importanza di riconoscere i funghi e come cucinarli”

📍 Museo del Tabacco

🍽️ 18.00 – Stand gastronomico “Il Ristoro”, piazza della Stazione

🎶 19.00 – Musica live e da ballo con Orchestra Un’Aria Nuova

🃏 21.00 – Torneo di Scala 40, CVA di San Giustino