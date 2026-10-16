Perugia, sorpreso a cedere hashish in piazza IV Novembre: 24enne arrestato

I Carabinieri lo hanno fermato dopo la cessione di tre dosi. Sequestrati complessivamente oltre 88 grammi di hashish, denaro e materiale per il confezionamento

Proseguono i controlli dei Carabinieri nel centro storico di Perugia per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi maggiormente frequentati.

Nel corso di uno di questi servizi, i militari del Nucleo Radiomobile di Perugia, con il supporto della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” di Roma, hanno arrestato un giovane di 24 anni, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato in piazza IV Novembre, dove il giovane è stato sorpreso e identificato subito dopo aver ceduto tre dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 2,5 grammi.

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di altri 4,15 grammi di hashish e di 145 euro in contanti.

I controlli sono stati quindi estesi anche all’abitazione del 24enne. Qui i Carabinieri hanno sequestrato altri 82,35 grammi di hashish, oltre a 255 euro in contanti, un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto destinato al confezionamento delle dosi.

Complessivamente, quindi, sono stati sequestrati oltre 88 grammi di hashish, oltre al denaro e al materiale rinvenuto durante le perquisizioni.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo svolta dai Carabinieri nei luoghi di maggiore aggregazione del capoluogo, con particolare attenzione al centro storico e al contrasto dello spaccio.