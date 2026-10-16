Perugia, aggredisce un’infermiera in un poliambulatorio: 71enne denunciato

L’uomo avrebbe afferrato con forza il polso della sanitaria al termine di una discussione. Intervenuti i Carabinieri del Nucleo Fortebraccio

Un’aggressione ai danni di un’operatrice sanitaria ha richiesto l’intervento dei Carabinieri in un poliambulatorio di Perugia, dopo una chiamata arrivata al 112.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Perugia-Fortebraccio, che hanno ricostruito quanto accaduto e identificato un uomo di 71 anni, indicato come autore dell’aggressione ai danni di un’infermiera in servizio nella struttura.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la vicenda sarebbe nata da una discussione per futili motivi. Dalle parole si sarebbe poi passati all’aggressione fisica: l’uomo avrebbe afferrato con forza il polso dell’infermiera.

L’intervento dei militari ha permesso di riportare la situazione alla calma e di procedere all’identificazione del 71enne.

L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di lesioni personali.

L’episodio si inserisce nel più ampio fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario, rispetto al quale l’Arma sottolinea l’importanza di interventi tempestivi, attività di prevenzione e collaborazione con le strutture sanitarie del territorio.