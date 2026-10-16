Valtiberina Toscana, un progetto comune per far crescere il turismo

Comuni, operatori e territorio lavorano insieme al nuovo Piano di Sviluppo Strategico Turistico, atteso entro dicembre 2026

Una Valtiberina più riconoscibile, più attrattiva e capace di presentarsi ai visitatori come un territorio unico, senza perdere le caratteristiche e le identità dei singoli comuni. È questa la direzione del progetto di sviluppo e promozione turistica della Valtiberina Toscana, avviato nel febbraio 2026 grazie a un finanziamento della Regione Toscana e destinato a proseguire fino a luglio 2028.

Un percorso che mette intorno allo stesso tavolo le amministrazioni comunali, gli operatori turistici e le realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa e valorizzare ciò che la vallata già possiede: patrimonio culturale, paesaggio, natura, borghi, tradizioni e possibilità di vivere esperienze legate all’outdoor.

Non si tratta quindi soltanto di promuovere quello che già esiste, ma di provare a costruire una proposta turistica capace di mettere in rete le diverse opportunità.

Tra gli obiettivi del progetto ci sono infatti la valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico, lo sviluppo di nuove esperienze turistiche e attività all’aria aperta, la promozione della Valtiberina come destinazione unica e il rafforzamento delle competenze e della collaborazione tra gli operatori locali.

Il passaggio più importante sarà la realizzazione del Piano di Sviluppo Strategico Turistico della Valtiberina Toscana, voluto dall’Assemblea dei Sindaci e attualmente in fase di elaborazione. Il documento dovrebbe essere presentato entro dicembre 2026 e rappresenterà la base per definire le azioni future di promozione e sviluppo.

L’idea è quella di superare una promozione frammentata e fare emergere la forza di un territorio che può offrire esperienze diverse ma complementari: cultura e storia, natura e paesaggio, cammini e attività outdoor, enogastronomia e tradizioni locali.

Per riuscirci sarà fondamentale anche il coinvolgimento di chi il territorio lo vive e lo racconta ogni giorno: operatori turistici, imprese, associazioni e amministrazioni, chiamati a condividere conoscenze e competenze.

Il progetto guarda quindi ai prossimi anni con una prospettiva precisa: fare della collaborazione uno degli strumenti principali per rendere la Valtiberina Toscana più competitiva e riconoscibile, intercettando un turismo sempre più interessato non soltanto ai luoghi da visitare, ma alle esperienze da vivere.

Una sfida che parte dal patrimonio già presente e prova a trasformarlo in una proposta comune, capace di creare valore per l’intera vallata.

Perché il futuro turistico della Valtiberina, nella strategia delineata dal progetto, passa soprattutto dalla capacità di fare rete, mettere insieme identità e competenze e presentarsi all’esterno come un territorio che ha una storia comune da raccontare.