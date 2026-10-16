Montone, sulle tracce delle mistiche francescane: sabato un incontro dedicato a Chiara da Montefalco e Angela da Foligno

Nella Chiesa di San Francesco la conferenza “Le innamorate del Crocefisso”, nell’ambito del progetto “Oltre la visione – Sulle tracce di Francesco”

Un pomeriggio dedicato alla spiritualità francescana e a due figure femminili particolarmente significative della storia religiosa umbra. Sabato 17 ottobre alle ore 17, nella Chiesa di San Francesco a Montone, si terrà la conferenza “Chiara da Montefalco e Angela da Foligno: le innamorate del Crocefisso”.

L’incontro rientra nel programma “Oltre la visione – Sulle tracce di Francesco”, il progetto promosso dall’Umbria Film Festival nell’anno delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Al centro dell’appuntamento ci saranno Chiara da Montefalco e Angela da Foligno, due donne vissute tra XIII e XIV secolo, la cui esperienza spirituale rappresenta una parte importante della storia religiosa dell’Umbria.

A guidare l’approfondimento sarà la professoressa Giulia Gaggi, mentre le letture saranno affidate a Brunella Tacchini. A introdurre l’incontro sarà la dottoressa Catia Cecchetti, curatrice degli eventi culturali.

L’appuntamento di Montone si inserisce in un percorso più ampio che, attraverso incontri, cultura e approfondimenti, vuole andare oltre la celebrazione dell’anniversario francescano per riscoprire l’eredità di San Francesco e delle figure che, nel corso dei secoli, hanno interpretato e sviluppato i valori della sua esperienza.

La conferenza sarà quindi un’occasione per conoscere più da vicino due protagoniste della spiritualità umbra e riflettere sul loro rapporto con la fede, la ricerca interiore e il Crocifisso.

L’iniziativa è aperta al pubblico.

📅 Sabato 17 ottobre 2026 – ore 17.00

📍 Chiesa di San Francesco – Montone