Il Palazzetto di Anghiari sarà intitolato a Massimo Innocenti

Sabato 24 ottobre la cerimonia ufficiale. Prima della targa, in campo le “vecchie glorie” per una partita tra ricordi, amicizia e pallavolo

Adesso è ufficiale. Il Palazzetto dello Sport di Anghiari sarà intitolato a Massimo Innocenti, una figura che per tanti anni ha rappresentato molto più di un semplice allenatore per generazioni di pallavolisti.

La richiesta avanzata dalla comunità della pallavolo anghiarese è stata accolta e sabato 24 ottobre alle ore 18 è in programma la cerimonia ufficiale con l’affissione della targa dedicata a Massimo.

Ma la giornata inizierà già alle 16, con un appuntamento che vuole riportare sul parquet proprio quello spirito che Massimo ha contribuito a costruire negli anni. A scendere in campo saranno infatti le “vecchie glorie”, protagoniste di una partita pensata soprattutto per divertirsi, ritrovarsi e condividere ricordi.

Una partita diversa dalle altre, perché il risultato questa volta conterà davvero poco. A contare saranno le persone, le storie e quei legami che spesso nascono proprio praticando uno sport e finiscono per diventare qualcosa di molto più grande.

È questo il ricordo che gli amici e gli ex pallavolisti vogliono affidare alla giornata: Massimo ha regalato molto più della pallavolo. Ha contribuito a creare amicizie rimaste nel tempo, rapporti che sono andati oltre il campo e oltre lo sport.

«Massimo è stato molto più di un allenatore, è stato soprattutto un Amico», è il messaggio che accompagna l’iniziativa.

L’intitolazione del palazzetto rappresenta quindi un riconoscimento che va oltre una targa. È il modo scelto da chi lo ha conosciuto per mantenere vivo il ricordo di una persona che ha lasciato un segno nella pallavolo e nella vita di tanti ragazzi e ragazze.

Sabato Anghiari tornerà così a riunire sullo stesso campo vecchi compagni, amici, famiglie e appassionati, nel modo forse più naturale per ricordare Massimo: con una palla in mano, qualche sorriso, tante storie da raccontare e quella voglia di stare insieme che lui ha saputo trasmettere.

📅 Sabato 24 ottobre

🏐 Ore 16.00 – Partita delle “vecchie glorie”

🏅 Ore 18.00 – Cerimonia di intitolazione del Palazzetto a Massimo Innocenti

📍 Palazzetto dello Sport di Anghiari