Pallavolo Città di Castello, si torna in Serie B: sabato al Pala Joan arriva Pescara

Alle 18.30 il debutto dei biancorossi nel campionato nazionale. Bartolini: «Siamo curiosi di capire il nostro livello». Stoppelli: «Vogliamo rivedere il palasport pieno come a giugno».

CITTÀ DI CASTELLO – Dopo alcuni anni trascorsi nei campionati regionali, la Pallavolo Città di Castello torna a giocare in Serie B. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre, alle 18.30, quando al Pala Andrea Joan arriverà la Sirdeco Pescara per la prima giornata del girone E. Un esordio atteso dalla società, dai giocatori e dai tifosi biancorossi, che ritrovano la pallavolo nazionale davanti al proprio pubblico.

La squadra allenata da Marco Bartolini arriva all’appuntamento dopo un mese e mezzo di preparazione e una serie di amichevoli che hanno dato indicazioni incoraggianti. In particolare, le ultime due prove contro Falconara e Arezzo hanno mostrato una crescita nel gioco e nell’intesa tra i reparti.

Ora, però, si comincia a fare sul serio. Il campionato si presenta impegnativo, con formazioni attrezzate come Osimo e Rubicone Volley, e già la prima avversaria non sarà semplice da affrontare.

Pescara, neopromossa come Città di Castello, ha rinforzato il proprio organico nelle ultime settimane con l’arrivo di Matteo Bertoli, giocatore con esperienze in Serie A2 e A3 a Ortona e Pineto, figlio di Franco Bertoli, uno dei nomi più conosciuti della pallavolo italiana. In regia ci sarà Giulio Mariella, altro atleta che conosce bene i campionati nazionali.

Bartolini avrà a disposizione tutti i giocatori della rosa e potrà quindi scegliere la formazione con cui affrontare questa prima gara.

«È sempre un piacere indossare i colori biancorossi e tornare al Pala Joan – racconta l’allenatore –. Sono molto felice del percorso che abbiamo fatto durante il precampionato. I ragazzi hanno lavorato con impegno e dedizione e adesso siamo contenti di poterci misurare con questa nuova categoria».

Il tecnico non nasconde le difficoltà che attendono la squadra, ma vuole soprattutto capire quale potrà essere il ruolo dei biancorossi nel girone.

«Non conosco ancora bene questo campionato, anche se so che il livello sarà alto. Partiamo con l’obiettivo di mantenere la categoria, ma siamo curiosi di vedere dove possiamo arrivare. Ci sarà tanto da lavorare e avremo bisogno anche della città e dei nostri tifosi. Il loro calore sarà importante».

A parlare per il gruppo è anche il centrale Davide Stoppelli, uno dei giocatori più esperti della formazione tifernate, che vive questo ritorno con particolare entusiasmo.

«Sono contento di iniziare una nuova stagione con Città di Castello e di ritrovare tanti amici nella società in cui sono cresciuto. Lo scorso anno abbiamo visto la città riavvicinarsi alla squadra e vogliamo continuare su quella strada».

Stoppelli guarda anche al lavoro svolto nelle ultime settimane.

«Tra le prime amichevoli e quelle contro Falconara e Arezzo siamo migliorati molto, soprattutto nel rapporto tra muro e difesa. Dobbiamo ancora crescere in battuta, dove sarà importante riuscire a spingere di più. C’è entusiasmo e abbiamo tutti voglia di rivedere il palasport pieno come a giugno».

Il centrale invita comunque a mantenere i piedi per terra.

«Siamo neopromossi e dobbiamo ragionare da neopromossi. Il nostro valore lo capiremo con il passare delle settimane. Intanto vogliamo partire bene, anche perché subito dopo ci aspettano due trasferte difficili, a Jesi e contro Rubicone Volley».

Sabato, dunque, il primo appuntamento di una stagione che riporta Città di Castello nella pallavolo nazionale. Il pubblico biancorosso potrà tornare a sostenere la squadra al Pala Joan, dove l’ultima promozione ha lasciato ricordi ancora freschi.

La gara sarà diretta dagli arbitri Roberto Albonetti di Grosseto e Mario Scarpitta di Siena. Per chi non potrà essere presente, la società pubblicherà sui propri canali social il collegamento per seguire l’incontro online pochi minuti prima dell’inizio.

Serie B maschile – Girone E, prima giornata

Sabato 17 ottobre 2026, ore 18.30

Pala Andrea Joan – Città di Castello

Città di Castello Pallavolo – Sirdeco Pescara

Città di Castello Pallavolo: Troiani, Bongiorno, Conti, Cappelletti, Stoppelli, Volpi, Lensi (L1). A disposizione: G. Panizzi, L. Panizzi, Valenti, Rumori, F. Cesari, L. Cesari, Martinelli. Allenatore: Marco Bartolini.

Sirdeco Pescara: Mariella, Foti, D’Andreamatteo, Veronese, Di Buono, Cocco, Reale, Vita, Sensi, Di Fabio, Bertoli. Allenatore: Giacomo Cesarone.