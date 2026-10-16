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Virtus San Giustino, arriva il Capocavallo: «Partita importante per il nostro percorso»

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Undici punti in classifica e due pareggi strappati a Castel del Piano e Nestor, due delle squadre più attrezzate del girone. È questo il biglietto da visita del Capocavallo, l’avversario che la Virtus San Giustino ospiterà domani, sabato 17 ottobre, alle 15.15 al Comunale.


Per i giallorossi di mister Zurli è il secondo anticipo di fila. Di fronte una neopromossa che però non si può considerare una matricola qualsiasi. La formazione corcianese arriva da una stagione 2025/2026 da incorniciare: campionato di Prima Categoria vinto, Coppa Primavera e Supercoppa umbra. Un tris di successi costruito da un gruppo, in campo e in società, che si conosce bene e che sta confermando il suo valore anche nella nuova categoria.


Il direttore sportivo Marco Farinelli non nasconde il peso della sfida. «Quella di domani è una partita importante per il nostro percorso – spiega –. Il Capocavallo con i suoi 11 punti ha dimostrato di avere qualità, ha giocatori importanti e merita la posizione che occupa in classifica».


Rispetto sì, ma senza timori. Il San Giustino viene da due risultati utili consecutivi e vuole allungare la striscia. «Dobbiamo assolutamente dare continuità – prosegue Farinelli –. Settimana dopo settimana la squadra si riconosce sempre di più nell’identità di gioco proposta, e questo mi rende molto fiducioso».
Qualche problema di formazione ci sarà. «Domani avremo delle assenze – ammette il ds – ma credo fortemente nel gruppo. È in partite come questa che si misurano il carattere e la voglia di ottenere il risultato a ogni costo».


A dirigere l’incontro sarà Federico Pascussi di Perugia, con gli assistenti Mark Maglio di Perugia e Adebola George Adegboye di Città di Castello.

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