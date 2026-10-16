B.E.V.I. 2026, Sansepolcro si prepara a tre giorni tra vino, arte, musica e gastronomia

Dal 23 al 25 ottobre torna la seconda edizione della manifestazione: degustazioni, incontri con i produttori, masterclass, spettacoli e appuntamenti diffusi nel centro storico

Il vino come punto di partenza per raccontare un territorio, ma anche come occasione per incontrarsi, ascoltare, assaggiare e vivere la città. È questa l’idea alla base di B.E.V.I. 2026, che da venerdì 23 a domenica 25 ottobre torna a Sansepolcro per la sua seconda edizione.

Tre giornate nelle quali il centro storico sarà animato da degustazioni, arte, musica, gastronomia e momenti di approfondimento, coinvolgendo produttori, operatori del settore, appassionati e semplici curiosi.

La manifestazione inizierà venerdì 23 ottobre alle 19.30 al Ristorante Fiorentino con “Aspettando B.E.V.I.”, una serata dedicata alle eccellenze del territorio raccontate da Alessia Uccellini.

Il programma entrerà nel vivo sabato 24 ottobre. Alle 11, alle Logge di Palazzo delle Laudi, è prevista l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro, il brindisi e l’esibizione degli sbandieratori.

Per tutta la giornata il vino sarà protagonista in diversi angoli della città. Dalle 12 alle 20, tra via XX Settembre e le Logge di Palazzo delle Laudi, spazio a “B.E.V.I. in città – Degustazioni, arte e musica”, con i produttori del territorio, mostre, performance e musica dal vivo.

Tra gli appuntamenti anche l’apertura straordinaria del campanile della Basilica con “Di vino rintoccare”, l’Aperitivo con l’artista alla Sansepolcro Art Gallery con Marcello Medici e una serie di talk alla Biblioteca comunale Dionisio Roberti.

Qui, a partire dalle 16, sarà possibile visitare anche la mostra fotografica con le opere di Riccardo Lorenzi. Seguiranno gli approfondimenti dedicati ai terreni della Valtiberina e della Toscana con il geologo Stefano Farinelli, al vinsanto locale e alla produzione vinicola del territorio.

Le masterclass e gli incontri con i produttori

Uno degli appuntamenti più attesi sarà all’Auditorium Santa Chiara, dove sabato pomeriggio e sera sono in programma tre masterclass con Luca Gardini e Cristiano Cini.

Alle 16 si parlerà della Verticale di Civettaja, alle 17.30 sarà la volta di Sfumature di rosso, mentre alle 19 spazio alla Verticale di Guado al Tasso.

Tre occasioni per entrare più nel dettaglio del mondo del vino, attraverso il confronto tra annate e interpretazioni.

Sempre alle 17, all’Enoteca Guidi Shop, Federico Staderini incontrerà il pubblico per raccontare i propri vini. Alle 17.30, invece, l’Inghirami Store proporrà un appuntamento dedicato al mondo dei cocktail.

Il rapporto tra vino e cucina accompagnerà poi la serata con “B.E.V.I. a tavola” e con aperitivi e cene organizzati dai locali aderenti. In programma anche appuntamenti tematici dedicati alle bollicine dell’Alta Langa, ai vini prodotti da aziende guidate da donne e alle nuove realtà vinicole della Toscana.

Non mancheranno musica e intrattenimento, dal DJ set al Triangolo a Calici&Essenze a Le Stanze, fino alla Jazz Night delle 21 al Teatro della Misericordia con il Giuditta Franco Quintet, in collaborazione con il Jazz Club Valtiberina.

La notte si chiuderà con il B.E.V.I. After Party, dalle 24 alle 2 nel Chiostro del Comune.

Domenica ancora protagonista il vino

La manifestazione proseguirà domenica 25 ottobre, quando il pubblico avrà la possibilità di incontrare direttamente i produttori e degustare i loro vini.

Tre giorni, quindi, nei quali Sansepolcro diventa un grande spazio dedicato al vino e alle sue tante contaminazioni.

Perché B.E.V.I. non vuole essere soltanto una manifestazione dedicata alla degustazione. Il progetto punta a mettere in relazione produttori, attività del centro, arte, musica, gastronomia e cultura, utilizzando il vino come strumento per raccontare l’identità dei territori.

Un modo per vivere Sansepolcro attraverso i suoi luoghi e le sue attività, scoprendo allo stesso tempo produzioni e realtà che rappresentano il patrimonio enogastronomico della Valtiberina e delle aree vicine.