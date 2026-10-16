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Lions Club Città di Castello Host, la vista al centro della solidarietà

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Durante la Settimana Internazionale della Vista il Club rilancia i service dedicati alle persone con disabilità visiva: cinque cani guida donati e una raccolta di occhiali usati che continua

La vista è qualcosa che spesso diamo per scontato, finché non ci accorgiamo di quanto possa cambiare la vita di una persona. È anche per questo che il Lions Club Città di Castello Host ha scelto la Settimana Internazionale della Vista per ricordare due dei service attraverso i quali, negli anni, la solidarietà della comunità tifernate si è trasformata in aiuti concreti: “Due occhi per chi non vede” e la Raccolta degli Occhiali Usati.

Il primo progetto accompagna dal 2015 il Club nel sostegno al Centro di Allevamento e Addestramento dei Cani Guida Lions di Limbiate, con l’obiettivo di offrire a persone non vedenti un cane guida capace di restituire maggiore autonomia, sicurezza e libertà di movimento.

Un impegno che a Città di Castello ha già prodotto risultati importanti: cinque cani guida sono stati donati, destinati a persone non vedenti di Cagliari, Sassari e Campobasso.

Dietro questi numeri c’è anche la partecipazione della città. Nel corso degli anni concerti, tornei di burraco, cene al buio, spettacoli teatrali e lotterie solidali hanno permesso al Club di raccogliere le risorse necessarie per sostenere il progetto.

E alcuni soci hanno scelto di vivere questa esperienza ancora più da vicino, aderendo al progetto Puppy Walker e accogliendo per un periodo la cucciola Labrador Nebbia, accompagnandola nella prima fase del suo percorso. Terminata questa esperienza, Nebbia è tornata al Centro di Limbiate per affrontare l’addestramento finale e prepararsi a diventare un cane guida.

Accanto ai cani guida c’è poi un altro service che parte da un gesto semplicissimo: non buttare via gli occhiali che non utilizziamo più.

La raccolta degli occhiali usati permette infatti di recuperarli e rigenerarli, affinché possano essere destinati a persone che ne hanno bisogno. Un piccolo gesto quotidiano che può avere un valore molto più grande, dando una seconda vita a un paio di occhiali e contribuendo concretamente ad aiutare qualcuno.

Due iniziative diverse, ma unite dalla stessa idea: trasformare la solidarietà in qualcosa di concreto, capace di incidere sulla vita delle persone.

È questo il significato che il Lions Club Città di Castello Host vuole rilanciare nella Settimana Internazionale della Vista, ricordando anche quanto sia stata importante, negli anni, la partecipazione della comunità tifernate.

Perché dietro ogni raccolta, ogni iniziativa e ogni donazione ci sono persone che scelgono di dare una mano. E, in questo caso, di contribuire a restituire a qualcuno autonomia, sicurezza e la possibilità di guardare il mondo con maggiore libertà.

Lions Club Città di Castello Host – We Serve.


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