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Tommaso Leon Del Rosso è un nuovo giocatore del Vivi Altotevere Sansepolcro

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Il Vivi Altotevere Sansepolcro è lieto di annunciare l’arrivo di Tommaso Del Rosso, centrocampista classe 2002, che entra ufficialmente a far parte della rosa bianconera.

Nato a Lucca il 31 gennaio 2002, Del Rosso è un centrocampista centrale che porta con sé un importante bagaglio di esperienza maturato soprattutto nei campionati di Serie D.

Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Lucchese, Fiorentina e Pisa, ha successivamente intrapreso il proprio percorso tra i grandi vestendo le maglie di Follonica Gavorrano, Prato, Seravezza Pozzi, Pistoiese e Tuttocuoio, prima dell’esperienza con la Lucchese nella stagione 2025/2026.

La società bianconera rivolge a Tommaso un caloroso benvenuto, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia del Sansepolcro.

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