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San Giustino, aperte le iscrizioni agli albi di Presidenti e Scrutatori di seggio

Data:

Scadenze fissate al 31 ottobre per i Presidenti e al 30 novembre per gli Scrutatori. L’iscrizione è permanente

Il Comune di San Giustino ricorda che sono aperti i termini per l’iscrizione agli albi delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente e Scrutatore di seggio elettorale.

Per chi intende iscriversi all’albo dei Presidenti di seggio, la domanda dovrà essere presentata entro sabato 31 ottobre. Per l’albo degli Scrutatori, invece, il termine è fissato al 30 novembre.

La procedura è semplice: è necessario compilare il relativo modulo e inviarlo tramite PEC all’indirizzo comune.sangiustino@postacert.umbria.it, oppure consegnarlo direttamente all’Ufficio Protocollo, in piazza del Municipio 17, al piano terra.

Una volta effettuata, l’iscrizione all’albo ha carattere permanente. Chi ha già presentato domanda negli anni precedenti, quindi, non deve ripresentarla.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di San Giustino.

I moduli per la presentazione delle domande e i manifesti informativi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Le scadenze da ricordare:
🗳️ Presidenti di seggio: entro il 31 ottobre
🗳️ Scrutatori: entro il 30 novembre
📍 Ufficio Protocollo: piazza del Municipio 17, San Giustino
📧 PEC: comune.sangiustino@postacert.umbria.it

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