Bodybuilding, la tifernate Rebecca Mancini campionessa italiana NBFI a Firenze: 1ª nella categoria Physically Challenged

Dal palcoscenico di Roma al trionfo tricolore a Firenze: la tifernate Rebecca Mancini è 1ª classificata nella categoria Physically Challenged ai Campionati Nazionali NBFI

Dopo l’esordio di settembre al “Grand Prix Rome Natural Gladiator”, l’atleta conquista il gradino più alto del podio a Firenze. Con il supporto del coach Nicolas Paiardini e del nutrizionista Alessio Chialli, Rebecca Mancini continua il suo impegno, pronta per nuove sfide.

Il percorso di Rebecca Mancini nel natural bodybuilding si arricchisce di un nuovo straordinario successo. Dopo la partecipazione a settembre sul palco del Teatro Italia a Roma in occasione del Grand Prix Rome Natural Gladiator, l’atleta ha conquistato il 1° posto nella categoria Physically Challenged Open ai Campionati Nazionali NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italy), svoltisi a Firenze il 10 ottobre.

Un risultato che premia una preparazione affrontata con dedizione, sorriso e forza interiore, confermando lo sport come strumento di crescita e valorizzazione personale.

A sottolineare il valore di questo traguardo sono le parole del suo preparatore atletico, Nicolas Paiardini:

«La storia di Rebecca Mancini ci insegna che, anche quando la vita ci mette davanti a difficoltà importanti, non bisogna mai smettere di credere in sé stessi e nelle proprie possibilità. Con il sorriso, la determinazione e il massimo impegno, Rebecca ha affrontato questa preparazione, trovando nello sport uno strumento per migliorare la propria qualità di vita, il proprio benessere e la propria forza interiore, fino a conquistare il titolo di campionessa italiana nella sua categoria. Il suo percorso dimostra che lo sport non è soltanto una competizione, ma un’opportunità di crescita, riscatto e valorizzazione di sé».

Gli fa eco il nutrizionista Alessio Chialli, che l’ha affiancata lungo tutto il percorso:

«Rebecca non ha mai avuto bisogno di un piano da seguire, ma di persone capaci di comprenderla, sostenerla e condividere con lei paure, insicurezze, passione e visione. Sapevamo quanto sarebbe stato faticoso questo percorso, ma eravamo certi che sarebbe stata in grado di farcela, perché in lei abbiamo sempre visto una determinazione e una forza di volontà capaci di andare oltre ogni difficoltà. Noi lo abbiamo sempre creduto, ma oggi, con questa vittoria, è stata Rebecca a dimostrarlo a tutti».

Forte dei risultati ottenuti da Roma a Firenze e guidata da un team affiatato, Rebecca Mancini continua il suo impegno, pronta per nuove sfide: “un sogno che si e’ avverato e prosegue. Ce la metterò tutta per raggiungere altri traguardi e ringrazio fin da ora tutti coloro che mi sono stati vicini ed hanno creduto in me, la mia famiglia, i coach e le mie care amiche del cuore Carmela e Soleide che mi hanno seguita a Roma e Firenze”. Anche in questa occasione il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport, Riccardo Carletti hanno rinnovato a Rebecca “le più sentite congratulazioni per questi ulteriori ed importanti risultati raggiunti”.