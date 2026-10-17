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Città di Castello, trova 6,8 chili di hashish nella propria auto: indaga la Polizia

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La droga, suddivisa in 13 panetti, era custodita in uno zaino all’interno di una vettura parcheggiata da tempo in un’area condominiale. Accertamenti in corso per risalire al proprietario.

Aveva lasciato la propria auto in un parcheggio condominiale di Città di Castello, dove il mezzo era rimasto fermo per diverso tempo. Quando è tornato ad aprirla, ha trovato al suo interno uno zaino che conteneva 13 panetti di hashish, per un peso complessivo di 6,8 chilogrammi.

Una vicenda sulla quale sta cercando di fare chiarezza la Polizia, intervenuta sul posto dopo la segnalazione del proprietario della vettura.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro dello stupefacente, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per stabilirne la provenienza e risalire a chi lo avesse lasciato all’interno dell’automobile.

Da chiarire, in particolare, come lo zaino sia finito nella vettura e da quanto tempo si trovasse al suo interno.

Le indagini proseguono per identificare il proprietario della droga e ricostruire i contorni della vicenda.

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